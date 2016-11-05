پوشش ۹۷ درصدی برنامه غربالگری شنوایی و بینایی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس عزیزی صبح شنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید بهزیستی خراسان جنوبی اظهار کرد: یکی از اقدامات خوب سازمان در طول یک سال گذشته احیاء مراکز اورژانس اجتماعی بوده است.

وی با بیان اینکه هرچند این مراکز از قبل فعال بودند اما پویایی قابل قبولی نداشتند، بیان کرد: در همین راستا تلاش شد تا با تزریق نیروی انسانی این مراکز دوباره احیاء و فعال شوند.

کمبود نیروی انسانی در مراکز اورژانس اجتماعی

مدیرکل سابق بهزیستی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه هنوز هم مشکل استان در بحث اورژانس اجتماعی حل نشده است، عنوان داشت: کمبود نیروی انسانی مهمترین مشکل این مراکز بوده که با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در مورد آسیب های اجتماعی انتظار می رود مرکز توجه ویژه ای به این مقوله داشته باشد.

عزیزی از پوشش ۹۷ درصدی برنامه غربالگری شنوایی و بینایی در استان خبر داد و گفت: این استان دو سال متوالی رتبه نخست کشور در زمینه غربالگری شنوایی و بینایی را کسب کرده است.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب استان در معلولیت های مادرزادی، بیان داشت: مهمترین موضوع مورد توجه در استان بحث بیماران مادرزادی بوده که غربالگری ژنتیکی یکی از مهمترین نیازهایی است که باید برای مقابله با این معضل پیگیری شود.

مدیرکل سابق بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به پروژه مسکن مهر معلولین در استان نیز گفت: ۷۲۰ واحد مسکونی معلولان استان نیمه تمام باقی مانده بود که یک میلیارد از مازاد اعتبارات به این پروژه اختصاص داده شد و تاکنون برخی از این واحدها تکمیل و برخی نیز آماده بهره برداری است.

ساخت ۱۳۸ واحد مسکن برای خانواده های دومعلولیتی

عزیزی با بیان اینکه در مسکن دو معلولیت نیز ۶۶ واحد روستایی و ۷۲ واحد شهری ساخته و تحویل مددجویان شده است، بیان کرد: همچنین در بحث اشتغال نیز سال گذشته رتبه دوم کشوری را داشته‌ایم.

وی، تأسیس اداره پذیرش و هماهنگی راه اندازی نمایندگی بهزیستی در دو بخش مود و سه قلعه را از دیگر اقدامات انجام شده در بهزیستی استان طی یک سال گذشته عنوان کرد.

مدیرکل جدید بهزیستی خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: تاکنون در حوزه پیشگیری اولیه و ارائه خدمات آگاهانه اقدامات قابل توجهی در بهزیستی استان انجام شده است.

کمک های خیران جوابگوی نیازهای بهزیستی نیست

علی عرب نژاد ادامه داد: همچنین با وجود همه محدودیت ها و مشکلات گام های خوبی در حوزه مشاوره های طلاق برداشته شده است.

وی، خیران و سازمان های مردم نهاد را یک بازوی توانمند برای پیشبرد اهداف بهزیستی دانست و افزود: با وجود همه اقدامات ارزنده ای که خیران انجام داده اند اما سطح توانمندی مردم استان پایین بوده و کمک های خیران نیز جوابگوی نیازهای بهزیستی نیست.

مدیرکل جدید بهزیستی خراسان جنوبی ادامه داد: سازمان بهزیستی ۶۰ وظیفه دارد که بسیاری از این وظایف برای جامعه شناخته شده نیست و نیاز به آگاه سازی دارد.

عرب نزاد اضافه کرد: در همین راستا بحث همکاری با رسانه ها یکی از موضوعاتی است که دنبال خواهد شد.