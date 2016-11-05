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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۵۶

«چه کسانی چه را کشتند؟» رونمایی می‌شود

«چه کسانی چه را کشتند؟» رونمایی می‌شود

مراسم رونمایی کتاب «چه کسانی چه را کشتند؟» فردا یکشنبه ۱۶ آبان در فرهنگسرای رسانه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای رسانه، مراسم رونمایی کتاب «چه کسانی چه را کشتند؟» فردا یکشنبه ۱۶ آبان در فرهنگسرای رسانه برگزار می شود.

این برنامه با همکاری سفارت جمهوری کوبا و فرهنگسرای رسانه برگزار خواهد شد.

کتاب «چه کسانی چه را کشتند؟» درباره چگونگی کشته شدن چگوارا چریک و مبارز آرژانتینی، فرار سازمان سیا و عواملش از اتهام این قتل و مباحثی از این دست است. این کتاب به قلم مایکل رتنر و مایکل استیون اسمیت نوشته شده که محمد قربانی آن را ترجمه کرده است. این ترجمه به تازگی توسط نشر مضمون وارد بازار نشر شده است.

مراسم رونمایی از این کتاب فردا یکشنبه ۱۶ آبان از ساعت ۱۵ تا ۱۷ در فرهنگسرای رسانه واقع در میدان قبا برگزار می‌شود.

کد مطلب 3815720

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