سه بازیکن استان مرکزی به لیگ برتر و دسته یک تنیس کشور راه یافتند

عماد ثاقبی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات تنیس روی میز آزاد و دسته یک جوانان پسر کشور با حضور ۱۳۰ ورزشکار در بناب برگزار شد که سه ورزشکار استان مرکزی در این مسابقات خوش درخشیدند.

وی افزود: در این مسابقات که به مدت دو روز به صورت دوره ای و گروهی پیگیری شد از هر گروه دو بازیکن به مرحله نهایی راه یافتند و طبق جدول به رقابت پرداختند.

دبیر هیات تنیس استان مرکزی خاطرنشان کرد: در پایان این رقابت ها، علیرضا آبایی بازیکن تنیس استان مرکزی توانست با پیروزی بر حریفان خود جواز ورود به لیگ دسته برتر تنیس کشور را دریافت کند.

ثاقبی ادامه داد: همچنین امیر حسین صمدی و سینا ملکی دو بازیکن دیگر استان مرکزی به لیگ دسته یک تنیس روی میز جوانان کشور راه یافتند.