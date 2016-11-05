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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۵۸

سه بازیکن استان مرکزی به لیگ برتر و دسته یک تنیس کشور راه یافتند

سه بازیکن استان مرکزی به لیگ برتر و دسته یک تنیس کشور راه یافتند

اراک- دبیر هیات تنیس استان مرکزی از راه یابی سه بازیکن تنیس روی میز این استان، به لیگ برتر و دسته یک تنیس روی میز جوانان کشور خبر داد.

عماد ثاقبی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات تنیس روی میز آزاد و دسته یک جوانان پسر کشور با حضور ۱۳۰ ورزشکار در بناب برگزار شد که سه ورزشکار استان مرکزی در این مسابقات خوش درخشیدند.

وی افزود: در این مسابقات که به مدت دو روز به صورت دوره ای و گروهی پیگیری شد از هر گروه دو بازیکن به مرحله نهایی راه یافتند و طبق جدول به رقابت پرداختند.

دبیر هیات تنیس استان مرکزی خاطرنشان کرد: در پایان این رقابت ها، علیرضا آبایی بازیکن تنیس استان مرکزی توانست با پیروزی بر حریفان خود جواز ورود به لیگ دسته برتر تنیس کشور را دریافت کند.

ثاقبی ادامه داد: همچنین امیر حسین صمدی و سینا ملکی دو بازیکن دیگر استان مرکزی به لیگ دسته یک تنیس روی میز جوانان کشور راه یافتند.

کد مطلب 3815722

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