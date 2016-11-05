چهارمحال و بختیاری بارانی می شود

مهرداد قطره در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بارش باران در روز یکشنبه و دوشنبه هفته جاری در این استان پیش بینی می شود، اظهار داشت: نقشه های پیش یابی هواشناسی بیانگر عبور امواج ضعیف طی سه روز آینده از سطح منطقه هستند.

وی گفت: طی این مدت آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با افزایش ابر گاهی وزش باد و غبار رقیق پیش بینی می شود.

مدیرکل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری گفت: از بعد از ظهر یکشنبه و طی روز دوشنبه با فعالیت یک سامانه ناپایدار بارش های پراکنده در سطح استان چهارمحال و بختیاری پیش بینی می شود.

وی گفت: احتمال بارش برف در ارتفاعات این استان وجود دارد.