آثار هنری دارای محتوای غنی در جامعه ماندگار خواهند شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی امین پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه اکران انیمیشن «ناسور» این نمایش را کاری معنوی و عاشورایی دانست و اظهار داشت: ساخت انیمیشین سینمایی «ناسور» افتخار بزرگی بوده که در لرستان اتفاق افتاده است و در حال حاضر شاهد اکران این انیمیشن سینمایی در سینماهای کشور هستیم.

وی هنر را مقوله ای بدیهی و بی نیاز از استدلال، دانست و گفت: بنا به تاکیدات مقام معظم رهبری هرچیزی که بخواهد ماندگار شود باید با هنر تلفیق شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان یکی از علل ماندگاری حماسه عاشورای حسینی را تلفیق شدن آن با جریان های هنری دانست و بیان داشت: در جریان عاشورا هنر تعزیه شکل گرفت همچنین هیئت‌داری ما یک جریان هنری است.

حجت الاسلام مهدوی امین افزود: یکی از بهترین اجزاء و عناصر هنر، هنرهای نمایشی بوده و بسیاری از وقایع تاریخی، مذهبی و ملی که در قالب هنر نمایشی به تصویر کشیده شده اند تاثیرگذاری زیادی داشته و چنان در خاطر مخاطبان شکل گرفته که ماندگار شده اند.

وی از سریال های امام علی (ع)، امام رضا (ع) و ... به عنوان آثار هنر نمایشی که در ذهن ها ماندگار شده اند یاد کرد و گفت: هنری که بتواند محتواهای غنی از جریان های مختلف را به تصویر بکشد اثرگذار و ماندگار خواهد بود.