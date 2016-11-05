تجاوز به چپ پژو ۴۰۵ جان دو راننده را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان،سرهنگ یداله ستوده در تشریح جزئیات این حادثه گفت: (۱۴ آبان ماه ساعت ۱۳ و ۴۵ دقیقه) در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر برخورد یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ با یک دستگاه وانت نیسان درکیلومتر ۵ محور« ایرانشهر- بم»، بلافاصله گشت تصادفات جهت بررسی در محل حادثه حاضر شدند.

سرپرست پلیس راه جنوب استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این حادثه، یک دستگاه سواری پژو به علت تجاوز به چپ با یک دستگاه وانت نیسان برخورد کرد که بر اثر شدت ضربه وارده هر دو راننده در محل جان خود را از دست دادند.

وی با اشاره به دوطرفه بودن محورهای جنوب، از رانندگانی که قصد تردد در این محورها را دارند خواست: در مسیر مجاز خود تردد نموده و از تجاوز به چپ پرهیز کنند تا سفری ایمن برای خود و دیگران به همراه داشته باشند.