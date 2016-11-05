به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست عباس کاظمی و جبار رحمانی، دو عضو هیات علمی پژوهشکده، در کنار دیگر سخنرانان به ترتیب با عناوین «زندگی روزمره در کلاس درس ایرانی» و « معرفی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و امکانات آن» صحبت خواهند کرد.

جلیل کریمی، همایون مرادخانی،وکیل احمدی، فرهاد دانش نیا، نادر امیری، سیاوش قلی پور و بیژن رضایی نیز در این نشست سخنرانی خواهند کرد.

نشست تخصصی « وضعیت اجتماعی- فرهنگی آموزش عالی در کرمانشاه» امروز ۱۵ آبان ماه در سالن فرهنگ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی برگزار می شود.