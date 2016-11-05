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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۵۷

در دانشگاه رازی؛

نشست«وضعیت اجتماعی- فرهنگی آموزش عالی در کرمانشاه»برگزار می‌شود

نشست«وضعیت اجتماعی- فرهنگی آموزش عالی در کرمانشاه»برگزار می‌شود

نشست تخصصی پیرامون « وضعیت اجتماعی- فرهنگی آموزش عالی در کرمانشاه» با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی و انجمن جامعه شناسی ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست  عباس کاظمی و جبار رحمانی، دو عضو هیات علمی پژوهشکده، در کنار دیگر سخنرانان به ترتیب با عناوین «زندگی روزمره در کلاس درس ایرانی» و « معرفی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و امکانات آن» صحبت خواهند کرد.

 جلیل کریمی، همایون مرادخانی،وکیل احمدی، فرهاد دانش نیا،  نادر امیری،  سیاوش قلی پور و بیژن رضایی نیز در این نشست سخنرانی خواهند کرد.

نشست تخصصی « وضعیت اجتماعی- فرهنگی آموزش عالی در کرمانشاه» امروز ۱۵ آبان ماه در سالن فرهنگ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی برگزار می شود.

کد مطلب 3815727
خداداد خادم

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