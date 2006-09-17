بيش از 185 ميليارد ريال فولاد و مس دادو ستد شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از اداره اطلاع رساني و روابط عمومي سازمان كارگزاران بورس فلزات تهران ، تالار اين بورس امروز شاهد جمعا 25 هزار و 900 تن عرضه و در مقابل 66 هزار و 160 تن تقاضا براي محصولات فوق الذكر بود.

اين گزارش حاكي است ، امروز در گروه محصولات فولادي 13 هزار و 840 تن انواع ميلگرد و تيرآهن درسه رينگ معاملاتي جداگانه به ارزش 98 ميليارد و 728 ميليون و 160 هزارريال به صورت سلف معامله شد كه از نظر وزن و ارزش به ترتيب 9/91 و 34/53 درصد ازكل بازار را در اين روز به خود اختصاص داد.

همچنين طي روزجاري يك هزار و 220 تن مس مفتول و كاتد در سه رينگ معاملاتي جداگانه به ارزش 86 ميليارد و 364 ميليون و 400 هزار ريال به صورت نقدي داد وستد شد كه از نظر وزن و ارزش به ترتيب 1/8 و 66/46 درصد از كل بازار را به خود اختصاص داد.

بر اساس اين گزارش، در روز يكشنبه در گروه محصولات آلومينيوم و روي هيچگونه عرضه اي صورت نگرفت .