۶ مرکز معاینه فنی در استان همدان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پناهنده ظهر شنبه در نشستی با روسای ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان اظهار داشت: در حال حاضر شش مرکز معاینه فنی در استان همدان فعال است و به دارندگان وسایل نقلیه سنگین و نیمه سنگین خدمات رسانی می کند.

وی با تاکید بر ارائه گزارش ماهانه انجمن های صنفی از حمل و نقل جاده ای استان همدان افزود: ارسال اطلاعات به موقع از حمل و نقل جاده ای توسط انجمن های صنفی اعم از تعداد سفر، اضافه تناژ، مبلغ جریمه، تعداد بارنامه وغیره موجب برنامه ریزی مناسب برای ارائه خدمات مطلوب می شود.

وی عنوان کرد: حمل و نقل جاده ای در واقع به معنای جا به جایی کالا و مسافر در کمترین زمان با بالاترین ضریب ایمنی است و ارائه گزارش حمل و نقل جاده ای توسط مسئولین و همکاری مدیران انجمن های صنفی بیانگر افزایش خدمات مناسب به مردم است.

پناهنده از همکاری و تعامل مراکز طب کار با رانندگان خبرداد و عنوان کرد: رانندگان ناوگان عمومی جاده ای استان همدان باید برای دریافت گواهی سلامت روحی و جسمی خود هرساله به مراکز طب کار مراجعه کرده و پس از انجام آزمایشات لازم و أخذ کارت معتبر، نسبت به صدور و یا تمدید کارت هوشمند خود اقدام کنند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان، صدور کارت سلامت برای رانندگان بخش حمل و نقل جاده ای را از وظایف مراکز طب کار دانست و گفت: در راستای اجرای صحیح و به موقع صدور کارت سلامت برای رانندگان باید بر این مراکز نظارت های مستمر انجام شود.

وی با بیان اینکه دستور العمل های حمل و نقل جاده ای در حال تغییر است، گفت: شرکت های مسافربری و باربری باید در راستای اجرای قوانین و مقررات ضوابط جدید دستورالعمل‌ها را مطالعه و عمل کنند.

وی ضمن تاکید بر امر تکریم ارباب رجوع در بخش حمل و نقل مسافر، افزود: برای ارائه خدمات مطلوب به مسافرین و رضایتمندی آنان باید نظارت های مستمر بر پایانه های مسافربری اجرایی شود.

وی عنوان کرد: ارائه خدمات حمل و نقلی در بخش کالا و مسافر منوط به تائید روسای شهرستانی بوده و در صورت عدم رضایت از شرکت های حمل و نقل بار و مسافر خدمات به آن‌ها ارائه نمی شود.

پناهنده از تعامل پلیس راه با راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان خبرداد و گفت: پلیس راه استان در راستای رفاه مردم و افزایش ایمنی و کاهش تصادفات همکاری قابل تاملی با این مجموعه دارد.