ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه جامع علمی کاربردی در کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه، باتوجه به درخواست دانشگاه جامع علمی‌-‌کاربردی مبنی بر تکمیل ظرفیت پذیرش رشته‌های تحصیلی مربوط در پذیرش دوره‌ مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی‌-‌کاربردی سال تحصیلی ‌۹۶‌–‌۱۳۹۵ این مرحله از ثبت نام در کرمانشاه آغاز شد.

براساس این گزارش، بدین‌وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته‌های تحصیلی مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه فوق (اعم از داوطلبانی که در پذیرش دوره مذکور ثبت‌نام نموده و یا ننموده‌اند) می‌رساند که برای ثبت‌نام دررشته‌های تحصیلی مورد علاقه خود و باتوجه به شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و پذیرش، می‌توانند با مراجعه به مراکز و واحدهای آموزشی تحت پوشش دانشگاه جامع علمی‌–‌کاربردی، از رشته‌های پذیرنده دانشجو دراین مرحله اطلاع حاصل کنند.

این گزارش می افزاید:علاقه مندان با همراه داشتن مدارک ذیل و با توجه به موارد مربوط از امروز شنبه ۱۵ آبان ۹۵ لغایت چهارشنبه ۱۹ آبان ۹۵ به مراکز و واحدهای آموزشی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه کنند.

کلیه متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۵ دارای مدرک کاردانی (فوق دیپلم) باشند. لازم است کنترل این مدارک با دقت نظر بالا صورت گیرد.

هم چنین کلیه داوطلبان می‌بایست در زمان ثبت‌نام از طریق مراکز و واحدهای آموزشی مربوط، بابت هزینه ثبت‌نام نسبت به پرداخت مبلغ ۲۳۰.۰۰۰ (دویست و سی هزار) ریال از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی در سایت سازمان اقدام نمایند.

لازم به ذکر است، هر داوطلب می‌تواند صرفاً متقاضی یک کدرشته محل از یک گروه آموزشی در یک مرکز و یا واحد آموزشی باشد. بدیهی است در صورت ارسال مشخصات فرد و یا افراد در دوکدرشته و یا در دو مرکز و یا واحد آموزشی، اطلاعات مربوط به ثبت‌نام داوطلب در مرکز یا واحد آموزشی دوم حذف خواهد شد.

کلیه متقاضیان «مرد» باید در زمان ثبت‌نام و شرکت دراین مرحله از پذیرش دانشجو، از نظر نظام وظیفه منعی برای ادامه تحصیل نداشته باشند.

پس از انجام ثبت‌نام، افراد به عنوان پذیرفته شده مشروط (در مراکز و واحد آموزشی که به آن مراجعه نموده اند) تلقی می‌شوند و شروع به تحصیل آنان تا زمان تایید نهایی این سازمان بصورت مشروط خواهد بود.

مدارک لازم برای ثبت‌نام:

۱- شش قطعه عکس همانند پرسنلی پشت سفید تمام رخ ۴×۳ تهیه شده در سال جاری.

۲- یک برگ تصویر شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت.

۳- یک برگ تصویر کارت ملی و اصل آن جهت مطابقت.

۴- اصل مدرک فوق دیپلم و یا کاردانی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مدرک کاردانی پیوسته آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش به انضمام یک برگ تصویر آن.

۵- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه داوطلبان را با توجه به بند ۳-۲ مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحه‌ ۴ دفترچه راهنمای پذیرش مذکور مشخص نماید (برای برادران).