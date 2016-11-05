تمام کارها را در زمانبندی مشخص به اتمام برسانند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانی فر، وزیر جدید ورزش و جوانان صبح امروز شنبه ۱۵ آبان ماه با استقبال معاونان و مدیران ستادی وارد ساختمان وزارت ورزش و جوانان شد و در جلسه ای کار خود را در این وزارتخانه آغاز کرد.

سلطانی فر در اولین جلسه خود با مسئولان وزارت ورزش و جوانان، ضمن تقدیر از محمود گودرزی، وزیر پیشین ورزش و جوانان، او را انسانی شریف، با شخصیت و پرتلاش خواند و از زحماتش در این سه سال قدردانی کرد. وی همچنین از زحمات نصرالله سجادی در مدت سرپرستی وزارتخانه تشکر کرد.

وزیر ورزش در ادامه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اصحاب ورزش و رسانه، دانشگاهیان برای حمایتشان قدردانی کرد و افزود: با رای بالایی که نمایندگان محترم مجلس به بنده دادند، در حقیقت بار این مسئولیت بر دوش من سنگین تر شد که امیدوارم بتوانیم با کمک همه دوستان، سیاست های دولت را در دو حوزه ورزش و جوانان با جدیت و قدرت بیشتری ادامه دهیم.

وی گفت: همانطور که پیش از این نیز گفته بودم، مدیر توسعه و تحول هستم و از روز اول اهداف کمی و کیفی را مد نظر قرار داده ام و ان شاءالله آنها را هر ماه مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار خواهیم داد تا با یک برنامه ریزی خوب بتوانیم رو به توسعه و تحول حرکت کنیم.

سلطانی فر تاکید کرد که ۵۰ درصد کار مدیریت را پیگیری و نظارت می داند و افزود: نظام بروکراسی ما شدیدا نیازمند پیگیری و نظارت است و خواهشم از مدیران مجموعه این است که بر کارهایی که می سپارم پیگیری و نظارت دقیق داشته باشند و طبق زمانبندی مشخصی که خودم در دفترم ثبت می کنم، آن را به انجام برسانند.

وزیر ورزش در پایان ضمن تسلیت مجدد درگذشت منصور پورحیدری، گفت: ایشان مربی بسیار خوب، باشخصیت و باخلاقی بود و از خداوند متعال برای ایشان طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر مسئلت می کنم.

بر پایه این گزارش، در نشست امروز نصرالله سجادی و سید مناف هاشمی به نمایندگی از معاونان و مدیران ستادی، ضمن خیرمقدم به وزیر جدید ورزش و جوانان، حمایت خود را از برنامه ها و سیاست های وی اعلام کردند.

مراسم تودیع محمود گودرزی وزیر پیشین و معارفه مسعود سلطانی فر وزیر جدید ورزش و جوانان به احترام شادروان پورحیدری به روز چهارشنبه همین هفته موکول شد.