اجرای فاز نخست طرح ساماندهی وانت بارها در محورهای همدان

مصطفی پناهنده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طرح ساماندهی وانت بارها در سه فاز قابل اجرا است به طوری که فاز نخست آن از اول آبان ماه جاری در محورهای مواصلاتی استان همدان اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه نظارت پلیس راه بر فعالیت وانت بارها در فاز نخست به اجرا درآمده است، افزود: کنترل مدارک رانندگان و وانت بارهای آنها از جمله کارت معاینه فنی، بیمه اجباری، کارت صحت و سلامت جسمی و روحی توسط پلیس راه استان در این فاز انجام می شود.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان عنوان کرد: در فاز دوم این طرح در صورتی که رانندگان وانت بارهای برون شهری هیچ گونه اقدامی در خصوص تهیه مدارک نداشته باشند مشمول جریمه می شوند.

مصطفی پناهنده عنوان کرد: طبق دستورالعمل ابلاغ شده برای رانندگان وانت بار رعایت محدودیت سنی حداقل ۲۳ سال و حداکثر ۵۵ سال الزامی است.

وی اظهار داشت: این طرح در راستای کاهش تخلفات و تصادفات جاده ای در راههای برون شهری و نظارت بر حمل و نقل بار توسط این ناوگان در محورهای استان انجام می شود.

پناهنده یاد آور شد: اجرای هرچه بهتر و مطلوب تر طرح ساماندهی به همکاری و همراهی ارگان های مرتبط از جمله پلیس راه نیاز دارد.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان عنوان کرد: اجرای طرح ساماندهی وانت بارها برای افزایش سطح آگاهی رانندگان و نیز ترغیب آنها به رعایت نکات ایمنی است و از مسئولان و رانندگان انتظار می رود در اجرای طرح ساماندهی خودروهای سبک همکاری داشته باشند تا در آینده شاهد کاهش آمار تلفات و تصادفات جاده ای در این حوزه باشیم.