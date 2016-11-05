پیش بینی مسیرهای جایگزین برای حضور زائران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نورعلی یاری گفت: همراهی مردم با پلیس و سایر دستگاه های خدمات رسان می تواند در رفاه و آرامش آن ها در این سفر معنوی بسیار تاثیرگذار باشد.

وی ادامه داد: هرچند که پلیس راه قرار است با برنامه‌ریزی، سفرهای اربعین را مدیریت کند اما واقعیت این است که زائران هم می‌توانند با مدیریت سفرهای اربعین در کاهش بار ترافیکی و حوادث جاده‌ای نقش داشته باشند.

فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به حضور حداکثری زائران اربعین در شهر مهران تصریح کرد: با تدابیر اندیشیده شده، پلیس آمادگی بیشتری را برای ارائه خدمات دارد.

وی ادامه داد: جاده‌های استان ایلام نیز تا چند روز دیگر مملو از خودروهایی خواهد شد که مقصد سرنشینانشان ایستگاه عشق است و ناجا نیز به عنوان خادم زوار در محورهای ارتباطی ایلام مستقر می‌شود.

سردار یاری تصریح کرد: ترافیک جاده‌ای در ایام اربعین امسال هم در مسیرهای منتهی به مرز مهران دور از انتظار نیست، برای تردد در محور مهران دو مسیر در نظر گرفته شده که یک مسیر ورودی شهر ایلام تا پایانه مرزی مهران حدود ۸۵ کیلومتر است و مسیر جایگزین در مسیر ایلام، ملکشاهی، بانرحمان مهران است.

وی با تاکید بر اینکه در اربعین امسال در مرز مهران گره‌های ترافیکی مدیریت شده است، گفت: زائران اتباع خارجی هم باید حتما از مرز شلمچه تردد داشته باشند.

سردار یاری اضافه کرد: توافقی که بین مسئولان جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلف با مسئولان کشور عراق انجام شده همه تاکید بر رعایت قوانین و مقررات دارد.

فرمانده انتظامی استان ایلام با تاکید بر ممنوعیت تردد زائران بدون روادید و گذرنامه گفت: روادید زائران حسینی در محل های ورودی استان به ویژه شهرهای منتهی به مرز مهران کنترل و از ورود افراد بدون روادید به داخل شهرها جلوگیری خواهد شد.