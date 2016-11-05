پرونده مالی یکی از کارمندان ارشاد اصفهان در حال پیگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیمی صبح شنبه، در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت پرونده یکی از کارمندان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی که چندی پیش به اتهام مالی دستگیر شده بود، اظهار داشت: این فرد در حال حاضر در حد متهم است و هنوز هیچ چیز مشخص نیست. چه بسا اینکه این پرونده در دادسرا به منع تعقیب بینجامد.
وی دادسرا را تنها مرجع تحقیق عنوان کرد و ابراز داشت: مرجع صدور حکم دادگاه است و باید پایان هر پروندهای را از دادگستری جویا باشید.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با اشاره به اینکه هر فردی ممکن است در مظان اتهام قرار گیرد، اضافه کرد: در این راستا باید توجه داشته باشیم که آبروی انسانها در نظام مقدس جمهوری اسلامی از ارزش والایی برخوردار است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه آیا کس دیگری در این پرونده دستگیر شده یا خیر، بیان داشت: شخص دیگری در این پرونده دستگیر نشده و تنها فرد دستگیر شده نیز چون در مضان اتهام قرار داشته اصل بر آزادی بوده و در حال حاضر نیز آزاد است.
کشاورزان به اندازه ظرفیتهای موجود انتظار داشته باشند
رحیمی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص اقدامات وی به عنوان مدعیالعموم برای احقاق حقآبه کشاورزان شرق اصفهان چه خواهد بود، تصریح کرد: کشاورزان باید توجه داشته باشند که مملکت قانون دارد و کشاورزان نیز باید ظرفیتها را بسنجند و مشکلات مدیریتی را درک کنند و انتظارات خود را در حد ظرفیتهای موجود تنظیم کنند.
وی با اشاره به اینکه مصوبات شورای عالی آب با جدیت در حال پیگیری است، ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم که مصوبه ۹ مادهای محکمتر از مشکلات زیست محیطی در حال پیگیری است اما نمیتوان همه اقدامات را اطلاعرسانی کرد.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان اضافه کرد: چون مساله آب پیچیدگیهای خاص خود را دارد ممکن است نتایج پیگیریها کمی طولانیتر قابل لمس باشد.
حوصله ما در برابر تجمع چایخانهداران حدی دارد
وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت چایخانهها در اصفهان نیز بیان داشت: اقدامات صورت گرفته در اصفهان در برخورد با چایخانهها اقدامات قاطع قانونی بوده است که طبق ماده ۱۳ قانونی مواد خوردنی، آشامیدنی، دارویی و بهداشتی و ماده ۱۵ آئین نامه همین قانون استعمال دخانیات در اماکن عمومی را منع کرده است.
رحیمی با تاکید بر اینکه بهداشت نیز مکلف است با چایخانهها برخورد کند، اضافه کرد: تجمعهایی که در این خصوص صورت گرفته است حد و مرزی دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه بارها اعلام کردهایم که به چایخانهداران به جای مجوز چایخانه حاضر به واگذاری مجوز دیگر مشاغل هستیم، افزود: برخورد با چایخانهداران از سازمان بهداشت جهانی آغاز و امری فرا ملی است و در این زمینه نیز تصمیماتی در حد ملی گرفته شده است و در استان اصفهان نیز با قاطعیت اجرایی خواهد شد.
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