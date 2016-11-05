احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دور دوم مسابقات لیگ باشگاههای استان همدان اظهار داشت: در این دور تیمهای پرداخت الکترونیک پاسارگاد، دانشگاه بوعلی، هیئت شطرنج لالجین، سازمان نظاممهندسی، صنعت و معدن، تالار وحدت، ماهرخ، هیئت شطرنج فامنین، اتاق اصناف اسدآباد و جام پلاستیک ملایر، برابر حریفان خود پیروز شدند.
وی افزود: همچنین بازی تیمهای پزشکی قانونی با هیئت شطرنج ملایر مساوی و تیم دراگون نیز در دور دوم با قرعه استراحت مواجه شد.
رئیس هیئت شطرنج استان همدان بابیان اینکه بیست و دومین دوره مسابقات لیگ باشگاههای استان همدان در ۹ دور به روش سوئیسی و بهصورت ریتد برگزار خواهد شد، گفت: افسانه حیدری مهرا بهعنوان سر داور و نیلوفر حیدریان و سجاد جهانگیری بهعنوان داور، این مسابقات را قضاوت میکنند.
بابایی عنوان کرد: دور سوم این مسابقات جمعه ۲۱ آبان ماه برگزار میشود.
وی بابیان اینکه شطرنجبازان خوبی از دل این مسابقات شناختهشدهاند، بیان کرد: یک شطرنجباز در کوران مسابقات مداوم میتواند خود را نشان دهد و برگزاری چنین مسابقاتی به رشد و اعتلای این رشته ورزشی در همدان کمک خواهد کرد.
بابایی با اشاره به تعداد تیمهای حاضر در این دوره از مسابقات لیگ باشگاههای استان همدان گفت: بیست و دومین دوره مسابقات لیگ باشگاههای استان همدان با حضور ۲۳ تیم برگزارشده است.
وی یادآور شد: هدف از برگزاری این مسابقات گسترش ورزش شطرنج در بین اقشار مختلف جامعه و شناخت استعدادهای نهفته در استان همدان است.
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