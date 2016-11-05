مجوز مصرف ۴۱۰ تن انواع ماهی توسط دامپزشکی قزوین صادر شد

عیسی غیاث یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار از نظارت دامپزشکی قزوین بر مواد اولیه کارخانجات تولید کنسرو ماهی خبر داد.

وی افزود: با توجه به نظارت دامپزشکی بر محموله های ماهی وارد شده به شهرستان، کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این اداره نسبت به بررسی شرایط بهداشتی ماهی های وارد شده به شهرستان برای مصارف صنعتی (کنسرو ماهی تن) اقدام می کنند.

غیاث یزدی در ادامه با اشاره به وجود ۲ واحد فعال تولید کنسرو ماهی تن در شهرستان قزوین و نظارت بر فعالیت این کارخانجات توسط اداره دامپزشکی گفت: عدم رعایت شرایط بهداشتی در حمل ماهی‌های تن می تواند موجب تولید آمین بیولوژیک هیستامین در ماهی شده که در صورت مصرف اینگونه ماهی ها در صنایع کنسرو، می تواند سبب ایجاد حساسیت شدید در مصرف کنندگان شود.