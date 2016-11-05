۴۳ متهم به جعل در مازندران دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید محمود میرفیضی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در راستای مقابله با جعل و کلاه‌برداری در سطح استان مازندران، ماموران مبارزه با جعل و کلاه‌برداری پلیس آگاهی این فرماندهی در سطح استان با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و کار کارشناسی، موفق شدند، در مهرماه سال جاری بیش از سه باند جعل و کلاه‌برداری را شناسایی و متلاشی کنند.

وی با اشاره به اینکه ارزش ریالی کشفیات سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است، افزود: اموال مکشوفه به مالباختگان بازگردانده شد.

فرمانده انتظامی استان مازندران، از کشف ۸۲ درصدی پرونده‌های جعل در مهرماه سال جاری خبر داد و افزود: ۴۳ متهم به جعل در این ارتباط شناسایی و دستگیر شدند.

سردار میرفیضی همچنین از شناسایی و انهدام ۵۱ باند جعل و کلاه‌برداری در شش ماهه نخست امسال خبر داد و افزود: ارزش ریالی کشفیات کلاه‌برداری طی این مدت نیز بیش از ۴۶۰ میلیارد ریال بوده است.

فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به شیوه‌های متقلبانه افراد شیاد و کلاهبردار در جعل اسناد و مدارک، به شهروندان هشدار داد: در انجام معاملات ملکی، خرید و فروش و همچنین صدور چک و مدارک هویتی، مراقب افراد شیاد و کلاهبردار باشند و در انجام معاملات از مراکز رسمی و مورد تأیید اقدام کنند.

سردار میرفیضی در پایان گفت: مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به طور شبانه روزی آماده دریافت اخبار و اطلاعات درموضوعات انتظامی و امنیتی است.