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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۹:۲۵

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر:

مسابقات شطرنج سریع جام شهید فهمیده در ملایر برگزار شد

مسابقات شطرنج سریع جام شهید فهمیده در ملایر برگزار شد

همدان-مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر گفت: مسابقات شطرنج سریع جام شهید فهمیده در ملایر برگزار شد.

غلامحسن اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج سریع جام شهید «حسین فهمیده» اظهار داشت: یک دوره مسابقات شطرنج سریع جام شهید «حسین فهمیده» در رده سنی نونهالان و نوجوانان ۷ تا ۱۶ سال پسران و دختران در مجتمع ورزشی تختی ملایر برگزار شد.

وی افزود: در پایان در بین ۵۰ شرکت‌کننده در این مسابقات زهیر سیفی با ۷ امتیاز در رتبه نخست و اشکان عباسی با ۶ امتیاز در رتبه دوم و سینا صفری با ۵.۵ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با اشاره به ظرفیت بالای ورزش این شهرستان گفت: ورزشکاران شهرستان ملایر ظرفیت‌های خوبی برای کسب عناوین جهانی در رشته‌های ورزشی دارند.

اکبری عنوان کرد: ورزشکاران باانگیزه ملایری باوجود بسیاری از کاستی‌ها توانسته‌اند در رشته‌های مختلف ورزشی خوش درخشیده و دل مردم را شاد کنند که این جای قدردانی و تقدیر دارد.

وی بابیان اینکه به دنبال رشد بیشتر ورزش ملایر هستیم، بیان کرد: از تمام پیشکسوتان و حامیان و صاحب‌نظران ورزشی درخواست می‌کنم تا با ارائه پیشنهادهای ورزشی خود باعث رشد بیشتر ورزش شهرستان ملایر شوند.

کد مطلب 3815746

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