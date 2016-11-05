چهارمین اجلاس استانی نماز در رفسنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار رفسنجان پیش از ظهر شنبه در این اجلاس اظهار داشت: خداوند ما را خلق کرد و محبت خود را در دل ما نهاد تا برای ارتباط با خالق خود از بهترین راه را و نیاز که نماز است بهره بگیریم و از این مسیر با خدای خود ارتباط برقرار کنیم.

حمید ملانوری افزود: امروز و در اوضاع کنونی که تهاجم فرهنگی و دگرگونی‌های پرسرعت جهان امروزی را مشاهده می کنیم نیاز قشر جوان و نوجوان ما توجه به موضوع نماز و مفاهیم آن و روحیه نشاط و شادابی که در آنها ایجاد می کند است.

فرماندار رفسنجان تأکید کرد: توجه به نماز و مفاهیم آن آسیبهای اجتماعی را کمتر خواهد کرد.

وی تصریح کرد: کسانی که علاقمند هستند جوانان و نوجوانان جامعه که بارانی از آسیبهای اجتماعی بر سرشان می بارد چتری برای ایمن شدنشان ایجاد شود و از این نیروی فعال بهره مند باشند، باید ظرافت‌ها و شیرینی نماز را به معنای واقعی به آنها بچشانند که برگزاری این اجلاس با حضور اهل فن وسیله‌ای و بهانه ای برای مطرح شدن این موضوع است.

نهادینه کردن فریضه نماز در ادارات و دستگاههای اجرایی و دانشگاهها

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: نهادینه کردن فریضه نماز در ادارات و دستگاههای اجرایی و دانشگاهها ضروری است.

احمد انارکی‌محمدی افزود: نماز از نیازهای جامعه، جوانان و نوجوانان و از نیازهای فرهنگی اجتماع است.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس بیان داشت: امروز در عصر ارتباطات قرار داریم و نسل جوان و نوجوان ما مطالبه گر هستند و نیاز است علما پاسخگوی آنها در حوزه نماز و فرهنگی باشند و روحانیان باید اعتماد در جوانان ایجاد و آنها را جذب کنند.

انارکی‌محمدی یادآور شد: همه کسانی که در حوزه فرهنگی هستند، باید بتوانند مخاطبان خود را جذب کرده تا از منجلابی که می تواند وجود داشته باشد دور شوند.

چهارمین اجلاس استانی نماز با حضور اعضای شورای اقامه نماز ۱۲ شهرستان شمالی استان کرمان، شامل کرمان، رفسنجان، بردسیر، بافت، ارزوئیه، شهربابک، زرند، کوهبنان، رابر، سیرجان، انار و راور در تالار خیام دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان برگزار شد.

در این اجلاس همچنین استاندار کرمان، رئیس ستاد اقامه نماز استان، مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمان و مسئولان شهرستان رفسنجان حضور داشتند.