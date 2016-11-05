تنها دستاورد برجام ایمان به قطعیت پیش بینی های رهبری بود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی شنبه در همایش هیجدهمین سالگرد عزاداران حسینی و گرامیداشت مدافعین حرم درمسجد آل محمد (ص)منطقه قدس تبریز اظهار داشت: برخی افراد آدرس اشتباه به مردم می دهند و می‌خواهند آمریکا را زیبا جلوه دهند و می گویند حل شدن مشکلات مبنی بر مدارای با آمریکاست نه تکیه بردرون و آرمان های دینی و نهضت حسینی، اما این حرکت نمی تواند موجب چشم پوشی ملت از بصیرت شود و.

وی در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: این همه شهید در تاریخ انقلاب داده شده است تا آقای خود باشیم، نه اینکه به منظور ممانعت از مجاهد نشان دادن ملت سرگذشت شهید فهمیده را از کتب درسی حذف کنیم و این نوع سیاست شایسته عزت ایران نیست ونشانگرجریان نفوذ است.

استاندارد سابق اذربایجان شرقی و عضو کنونی کمسیون شوراهای مجلس دهم افزود: برخی به منظور پیشبرد اهداف خود فلسفه عاشورا را تحریف می‌کنند ومی گویندحضرت حسین(ع) نیز مذاکره ومداراکرده بود و برخی نیز می‌گویند فلسفه انتظار ظهور مهدی (عج) اوهامی بیش نیست و می خواهند ما را در زندگی مادی غرق کنند در حالی که اگر از اهل بیت فاصله بگیریم، هیچ نخواهیم داشت و بر همین اساس مصمم و با ایمان به خدا و ائمه دراین راه قدم برمی داریم وستون این خیمه ولایت فقیه است.

وی با بیان اینکه اکنون پیش بینی رهبری مبنی براینکه هیچ امیدی به برجام نیست، محقق شده، تصریح کرد: در حالی که در قانون هدفمندی یارانه ها نخواستیم حساب های بانکی افراد را بررسی کنیم، با اجرای فتف (fatf) حساب های بانکی را در اختیار بیگانگان قرار داده و عملا خود تحریمی می کنند.

بیگی با انتقاد از نوع مدیریت کشور، از آن به عنوان رفتار سوداگرانه دولت یاد کرد و گفت: مدار اداره کشور باید تغییر کند، مشکلات اقتصادی ناشی ازمدیریت ضعیف دراقتصاد و بهره نجستن از فرهنگ اقتصاد مقاومتی با محوریت تولید وعدم استفاده ازدرآمدهای نفتی است و اقداماتی مانند حذف کارت سوخت پیش زمینه ای برای قاچاق است و دولت به جای اینکه مابه التفاوت کاهش قیمت نفت را از ملت بستاند و مشتری داشته های مردم باشد، باید در خصوص حقوق های نجومی رفتار قاطع انجام دهد و ادامه این روند سوداگرانه موجب بروز ناامنی اقتصادی، افزایش آسیب های اجتماعی و در نهایت صدمه به نظام خواهد شد.