۴۰۸ بازرسی توسط تعزیرات حکومتی زنجان انجام شده است

مرتضی ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی هفت ماهه سالجاری تعداد ۴۰۸ فقره بازرسی از کلیه اصناف سطح استان در قالب گشت های مشترک سیار با حضور رؤسای شعب تعزیرات حکومتی استان انجام شده است.

وی اظهار کرد: در طول اجرای این طرح تعداد ۳۲۴ واحد متخلف شناسایی و تعداد ۸۳ واحد صنفی نیز بدون تخلف گزارش شده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: از محل اجرای گشت های مشترک سیار در هفت ماهه اول سال ۹۵ تعداد ۳۸۴ فقره پرونده تخلفات صنفی در شعب تعزیرات حکومتی تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات رسیدگی و اخذ نظرات کارشناسی ، با احراز تخلفات ثبت شده ،متخلفان به پرداخت جریمه نقدی بالغ بر ۵۴۴ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم گردیدند.همچنین به یک واحد ثنفی نیز تذکر داده شده است.

ممیزی با بیان اینکه طی هفت ماهه سال ۹۵ تعداد ۲۸۳۵ حکم جزای نقدی صادر گردیده است، تصریح کرد: در سال ۹۵ ، درج نکردن قیمت با تعداد ۶۹۱ پرونده رکورد دار بیشترین تخلف در استان بوده و گرانفروشی با تعداد ۳۵۳ پرونده ،نداشتن پروانه کسب ۳۳۹ پرونده و کم فروشی با تعداد ۲۷۹ پرونده در ردیف های بعدی قرار دارند.

وی وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی را رسیدگی به تخلفات اقتصادی در جامعه عنوان کرد و افزود: این اداره در سه حوزه وظایف خود را انجام می دهد.

ممیزی رسیدگی به تخلفات اعم از گران فروشی، کم فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و عدم رعایت قوانین نظام صنفی و اجحافی که از سوی برخی صنوف در حق مصرف کنندگان انجام می شود را از جمله وظایف این اداره ذکر کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه اداره صلاحیت رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی و حقیقی را دارد، گفت:بر اساس ماده ۱۸ قانون، تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی و اعمال مجازات را دارد.