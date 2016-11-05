به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت، محمدمهدی بحرالعلوم با اشاره به فرارسیدن هفته قرآن و عترت دانشگاه‌ها در روزهای ۱۸ تا ۲۴ آبان‌ماه گفت: نامیدن روز یا هفته‌ای به نام قرآن در دانشگاه‌ها به منظور جلب توجه بیشتر و ویژه‌ای از سوی جامعه دانشگاهی و دانشگاهیان به موضوع قرآن است.

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت در تشریح برنامه‌های هفته قرآن و عترت در وزارت بهداشت گفت: برگزاری برنامه‌هایی چون، «کرسی‌های تلاوت و تدبر در قرآن»، «نشست روسای دانشگاه‌ها با فعالان قرآنی و اعضای کانون‌های قرآن و عترت دانشجویی»، «انتخابات کانون‌های قرآن و عترت دانشگاه‌ها، قدردانی» از جمله این برنامه ها است.

وی افزود: «تجلیل از نفرات برگزیده جشنواره‌های قرآن و عترت دانشجویان»، «کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های زندگی قرآنی»، «آموزش قرائت، حفظ و تدبر در قرآن»، «مسابقات قرآنی در قالب‌های مختلف»، «افتتاحیه مجمع قاریان و حافظان قرآن»، «نشست هم‌اندیشی و هم‌افزایی با حضور مسئولان قرآنی شهرستان»، «کارگاه‌های قرآن‌پژوهی و فقه» از دیگر برنامه های این هفته است.

بحرالعلوم خاطرنشان کرد: همچنین برپایی نمایشگاه دستاوردهای قرآن و عترت، تجهیز کانون‌های قرآن و عترت و دارالقرآن‌های دانشگاه‌ها، حمایت از انتشار مجلات و ویژه‌نامه‌های قرآنی و آغاز بیست و دومین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان وزارت بهداشت از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده برای این هفته است.

وی درباره برنامه‌های استانی مسئولان مرکز قرآن و عترت در این هفته گفت: بررسی نحوه اجرایی شدن برنامه عملیاتی ۵ساله قرآنی وزارت بهداشت در دانشگاه‌ها، شنیدن و رصد مشکلات، مسائل و دغدغه‌های قرآنی آنان، دایر کردن کلاس‌های آموزشی قرآن و عترت توسط برترین نفرات وزارت بهداشت در دانشگاه‌ها، برگزاری جلسه با روسا و هیات رییسه دانشگاه‌ها، بازدید از کانون‌های قرآن و عترت و دیدار با دانشجویان از جمله برنامه‌های در نظر گرفته شده برای این سفرهاست.