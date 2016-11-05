اروپا ترکیه را زیر نظر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، «یوآخیم گواک» رئیس جمهوری آلمان در گفتگو با مجله اشپیگل با انتقاد از رویدادهای اخیر در ترکیه اظهار داشت: اروپا با دقت زیاد مسائل جاری در ترکیه را زیر نظر داشته و پیگیری می کند.

وی با هشدار به مقامات دولت ترکیه گفت: به نظر می رسد که مقامات ترکیه از کودتای نافرجام اخیر در این کشور به عنوان دستاویزی برای از بین بردن آزادی بیان استفاده می کنند.

گواک همچنین اعلام کرد: مجازات اعدام، برکناری افراد از سمت های خود و تعطیلی رسانه ها از جمله اقداماتی است که مورد انتقاد اروپایی ها قرار گرفته است.