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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۰۲

رئیس جمهوری آلمان:

اروپا ترکیه را زیر نظر دارد

اروپا ترکیه را زیر نظر دارد

رئیس جمهوری آلمان در گفتگویی با اشاره به رویدادهای اخیر ترکیه اعلام کرد که اروپا آنکارا را زیر نظر دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «یوآخیم گواک» رئیس جمهوری آلمان در گفتگو با مجله اشپیگل با انتقاد از رویدادهای اخیر در ترکیه اظهار داشت: اروپا با دقت زیاد مسائل جاری در ترکیه را زیر نظر داشته و پیگیری می کند. 

وی با هشدار به مقامات دولت ترکیه گفت: به نظر می رسد که مقامات ترکیه از کودتای نافرجام اخیر در این کشور به عنوان دستاویزی برای از بین بردن آزادی بیان استفاده می کنند.

گواک همچنین اعلام کرد: مجازات اعدام، برکناری افراد از سمت های خود و تعطیلی رسانه ها از جمله اقداماتی است که مورد انتقاد اروپایی ها قرار گرفته است.

کد مطلب 3815757
شقایق لامع زاده

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