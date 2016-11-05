۱۵ خانوار مددجوی شهرستان دیلم صاحب مسکن شدند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر صبح شنبه در حاشیه این آئین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور رفع مشکل مسکن ممدجویان استان بوشهر اقدامات خوبی اجرا شده و چندین طرح و پروژه در دست اجرا است.

وی با اشاره به اینکه ۱۵ واحد ساختمانی در اختیار مددجویان شهرستان دیلم قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: ۷۰۰ میلیون ریال برای هر یک از این واحدها هزینه شده که ۲۱۰ میلیون ریال توسط کمیته امداد استان به شکل بلاعوض تامین شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر بیان کرد: ۳۰۰ میلیون ریال از وام‌های چهار درصد کم بهره، ۵۰ میلیون ریال به شکل رایگان از محل حساب صد امام و ۱۴۰ میلیون ریال نیز از طرف بستگان این افراد هزینه شده است.

وی، احصای نیاز مادی و معنوی مددجویان به‌ویژه خرید و ساخت مسکن مقاوم و ایمن برای مددجویان را به عنوان یک هدف مهم عنوان کرد و افزود: تلاش داریم که بیشترین استفاده را از ظرفیت‌های خیرین برای رفع مشکل مسکن نیازمندان داشته باشیم.

لطفی با اشاره به اینکه مسکن از مهمترین مشکلات و دغدغه‌های مددجویان است، بیان کرد: در راستای توانمندسازی خانواده‌های بی‌بضاعت زیرپوشش این نهاد از ظرفیت همه خیرین استفاده خواهیم کرد.