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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۰۷

«با هم زندگی کنیم»؛ مجموعه‌ای از قصه‌های دنیا برای کودکان

«با هم زندگی کنیم»؛ مجموعه‌ای از قصه‌های دنیا برای کودکان

مجموعه‌ای از قصه‌های مردم جهان پس از ۳۰ سال در قالب کتابی با عنوان«با هم زندگی کنیم»برای کودکان خواندنی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  اداره‌کل روابط عمومی و امور ‌بین‌الملل کانون، کتاب «با هم زندگی کنیم» دربرگیرنده قصه‌هایی از ایران، هند، ژاپن، مصر، انگلیس، شوروی سابق و... است که به دست کودکان اول و دوم دبستان رسیده است. این کتاب سال‌ها پیش از سوی سیروس طاهباز گردآوری شده و تصویرگران به نامی آن را همراهی کرده‌اند.

بنابر این گزارش سال‌ها پیش در مجمع بین‌المللی «ادبیات کودکان در خدمت آشنایی و همکاری جهانی» ایده‌ی گردآوری داستان‌هایی از کشورهای مختلف دنیا مطرح شد. در این مجمع ۳۵ کارشناس از ۲۱ کشور جهان با این طرح موافقت کردند و کانون ‌پرورش فکری کودکان و نوجوانان آثاری از ایران، ژاپن، مصر، فرانسه، انگلیس، شوروی سابق و چند کشور دیگر را گردآوری و تصویرگری کرد.

این داستان‌ها مفهوم مهر و همدلی را منتقل می‌کنند و به کودکان می‌آموزند که بدها و نیروهای اهریمنی سرانجام در برابر سپاه خوبی شکست می‌خورند. در این کتاب داستان‌هایی مثل «دام و دانه» از هند، «اسب مسافر» از ژاپن، «گربه و موش» از انگلیس، «سفر» از آمریکا و «مهمان‌های ناخوانده» از ایران به چشم می‌خورد که همگی داستان‌های فولکلور هستند.

ویژگی دیگر این کتاب‌ استفاده از هنر بهترین تصویرگران ایران که آثار آن‌ها در معتبرترین جشنواره‌های جهانی به نمایش درآمده همچون فرشید مثقالی، نسرین خسروی، علی‌اکبر صادقی، بهرام خائف، پرویز کلانتری و... است.

این کتاب هم‌اینک پس از ویرایش در ۶۰ صفحه منتشر شده است. قیمت کتاب ۸هزارتومان و قابل خریداری از تمامی فروشگاه‌های کانون در سراسر کشور است.

کد مطلب 3815760

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