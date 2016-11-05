ارائه خدمات درمانی رایگان توسط کمیته امداد به زائران اربعین

به گزارش خبرنگار مهر،ضیا رضایی امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیر جدید امداد شهرستان چرداول گفت: در اربعین سال گذشته به تعداد بیش از ۸۰۰ زائر اربعین توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام خدمت رسانی شد و امسال نیز در نظر است به تعداد بیشتری از زائران اربعین در این استان و مرز مهران خدمت رسانی شود.

وی افزود: علاوه بر این تعداد، حدود چهار هزار نفر از زائران نیز در محل مهمانسراها و اماکن اقامتی در شهرستانهای مختلف خصوصاً ایلام و مهران اسکان داده شدند.

مدیرکل امداد استان ایلام استقرار اکیپ پزشکی و ارائه خدمات درمانی رایگان به زائران اربعین توسط این نهاد را یکی دیگر از خدمات امداد استان ایلام به زائران اربعین دانست و ابراز امیدواری کرد که در اربعین امسال این خدمات با شکوه بیشتری انجام گیرد.

مدیرکل امداد استان ایلام با گرامیداشت یاد زنده یاد حاج فتاح الفتی مدیر فقید قبلی امداد شهرستان چرداول، وی را الگویی از فضائل اخلاقی دانست و برای آن عزیز سفر کرده علو درجات مسئلت داشت.

در ادامه این مراسم حکم مدیریت خدابنده جمشیدزادی مدیر جدید امداد این شهرستان توسط مدیرکل امداد استان به وی اعطا شد.