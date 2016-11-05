خبرگزاری مهر - گروه استان ها: با توجه به حساسیت های جدی در خصوص بروز آسیب های اجتماعی در جامعه کارشناسان یکی از راه های کنترل آسیب ها را ترویج فرهنگ امر به معروف می دانند و در همین زمینه با بنیانگذار مجمع احیاگران واجب فراموش شده به گفتگو نشستیم.
علی تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه امر به معروف و نهی از منکر یک موضوع علمی - فقهی است، اظهار کرد: متأسفانه استحاله فرهنگی سبب کاهش یافتن ارزشهای امر به معروف در میان آحاد جامعه شده است.
وی با بیان اینکه کمترین تمکین در امر به معروف، زبان است: امر به معروف واجب فوری و همگانی است و ترک آن خسران جامعه را در پی دارد.
مدیر مرکز تخصصی آموزش امر به معروف و نهی از منکر با تأکید بر اینکه قدرت شرط تکلیف در امر به معروف است، افزود: نباید از تکرار این جمله خسته شویم که امر به معروف یک واجب همگانی و تکلیف شرعی است.
وی با اعلام اینکه استحاله فرهنگی یکی از جدیترین آسیبهای دینی و اجتماعی جامعه محسوب میشود، گفت: فرهنگهای ملون و مریض غربی ذائقه فرهنگی و اجتماعی آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار دادهاند.
تقوی با تأکید بر اینکه باید فرزندان تأثیرگذار و فعال تربیت کنیم، گفت: باید کاری کنیم در هجمه متنوع و زهرآلود فرهنگی خانوادههای ما استوار و تغییر ناپذیر باشند.
وی نخستین ثمره امر به معروف را برای آمر به معروف دانست و ابراز کرد: اگر میخواهیم به ثبات قلبی و اتقان دینی دست پیدا کنیم باید یک عنصر تأثیرگذار و پیامرسان حق باشیم.
این پژوهشگر حوزه امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به حدیثی از امام باقر(ع) در خصوص اهمیت نهی از منکر، گفت: طبق فرمایش امام پنجم(ع) اگر تمام مستحبات عمر جمع شود به اندازه احیای یک واجب ترک شده ارزش و ثواب ندارد.
امر به معروف روش و ساختاری بسیاری دارد که طبق فتاوای فق های شیعه نیاز به آموزش دارد
وی با اعلام اینکه اگر گناه ببینیم و تذکر ندهیم شریک جرم هستیم، گفت: امر به معروف روش و ساختاری بسیاری دارد که طبق فتاوای فقهای شیعه نیاز به آموزش دارد.
تقوی با تأکید بر اینکه باید با روشهای مختلف و زیرپوستی امر به معروف کنیم تا مؤثر و کم آسیب باشد، افزود: متأسفانه علیه امر به معروف توسط برخی از شخصیتهای به ظاهر معتبر جنگ رسانهای و مخالفت راه افتاده است.
وی با طرح این مطلب که هر چیز که عرف شد معروف نیست، گفت: مهمترین حوزه امر به معروف حوزه مسئولان نظام است.
امر به معروف یک واجب فوری و بدون قضا
بنیانگذار مجمع احیاگران واجب فراموش شده با اعلام اینکه امام حسین(ع) را سرآمدان و مسئولان زمان خود به شهادت رساندند، گفت: مطالبهگری از مسئولان نظام مهمترین گزینه امر به معروف و نهی از منکر در کشور است.
وی با ابراز تأسف از بی توجهی به گسترش منکرات در جامعه، گفت: باید امر به معروف کنیم تا شریک گناه نباشیم و نتیجه مثبت و منفی با آمر نیست.
تقوی با اشاره به دقت و ظرافت رسانههای خارجی در تبلیغ و معرفی برنامههای باطل خود گفت: آنها سوژههای مختلف را با سفسطههای مختلف تدوین کرده و به افکار جوانان تحمیل میکنند.
وی استفاده بهینه از باور و قدرت مردم در امر به معروف را بسیار مهم تلقی کرد و گفت: قدرت مردم بسیار تأثیرگذارتر و بیشتر از مسئولان و حتی رهبران دینی است و میتواند سرنوشت جامعه را تغییر دهند.
حداقل فایده امر به معروف و نهی از منکر این است که قبح گناه میماند و تبدیل به یک امر جاری و رویه نمیشود
مدیر مرکز تخصصی آموزش امر به معروف و نهی از منکر با ابراز تأسف از اینکه برخی نیروهای حزب اللهی در استفاده از افکار عمومی و قدرت مردم به نفع ارزشهای دینی ضعیف هستند، افزود: مردم باید بدانند امر به معروف برخلاف نماز یک واجب دینی فوری است و قضا ندارد.
وی افزود: حداقل فایده امر به معروف و نهی از منکر این است که قبح گناه میماند و تبدیل به یک امر جاری و رویه نمیشود.
۱۸۰ شبکه فارسی زبان در قلمرو دینی مردم
تقوی با تأکید بر اینکه امر به معروف پر تکرارترین واجب دینی و ارزش آن بالاتر از نماز و روز و جهاد است، ابراز کرد: بیش از ۱۲۰ آیه قرآن، ۹۰۰ حدیث و ۱۲۰۰۰ هزار تأکید مقام معظم رهبری در حوزه امر به معروف و نهی از منکر است.
وی با بیان اینکه فساد و فحشا در کسوتهای مختلف به جامعه رخنه کرده است، گفت: در حال حاضر بیش از ۱۸۰ شبکه فارسی زبان ماهوارهای دین و فطرت جوانان کشور را نشانه گرفتهاند.
این پژوهشگر حوزه امر به معروف و نهی از منکر با تأکید بر وجوب امر به معروف در جامعه گفت: همه دلسوزان جامعه باید به مثابه گلبول سفید به دفاع از سیستم بدن بپردازند و نگذارند سرطان زشتی و گناه جامعه را فرا گیرد.
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