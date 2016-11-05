شرکت های بیمه برای حفاظت گونه های در معرض انقراض اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار در مراسم رونمایی مجموعه پنج‌گانه اطلس های مهره داران ایران گفت: حدود ۱۰ روز پیش گزارش زنده سیاره زنده برای جهانیان منتشر شد. این گزارش در راستای اهداف کنوانسیون تنوع زیستی منتشر می شود و هفته پیش که برنامه بزرگداشت روز سازمان ملل متحد بود به آن اشاره کردم که این گزارش اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی افزود: در این گزارش که خیلی تکان دهنده بود گفته شده بود از ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۲ مطالعه خیلی وسیعی روی گونه های جانوری انجام شده که نشان می دهد ۵۸ درصد از گونه های جانوری جهان از بین رفته اند و این برای دنیا یک زنگ خطر تکان دهنده است.

ابتکار با اعلام اینکه در آب های شیرین، وضعیت بدتر هم است، ادامه داد: این گزارش پیش بینی کرده اگر همین روند ادامه پیدا کند، تا سال ۲۰۳۰، دوسوم این گونه ها از بین خواهند رفت. آیا همچنان زمین سیاره زنده خواهد بود؟ و آیا بشر خودش می تواند به زندگی خودخواهانه خود ادامه دهد؟

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: مهمترین کارکرد این گزارش ها اصلاح کارکردها و جلب مشارکت دولت ها و مردم برای تغییر رویه است؛ زیرا به نظر می رسد انسان اکنون به این بیداری رسیده که ادامه حیاتش به تنوع زیستی و حیات وحش وابسته است. متاسفانه روندهای منفی مثل تغییرات اقلیم و خشکسالی اتفاقات ناخوشایند را تشدید می کند که ناشی از همین زیاده خواهی و سلطه انسان‌ها است و کشور ما هم از این مسئله مستثنی نیست.

وی با اشاره به تهیه اطلس های پنج‌گانه مهره داران ایران بیان کرد: کار عظیمی صورت گرفته است. اطلس های پنج‌گانه مهره‌داران یک کار پژوهشی، تحقیقاتی و تصویری است. همچنین برنامه های عملی که برای حفاظت گونه ها تهیه شده، بسیار ارزشمند است؛ زیرا اگر برنامه مدیریتی نداشته باشیم با سردرگمی با اتفاقات روبرو خواهیم بود. اگر این دولت دولت محیط زیست است این موضوع نمی تواند در شعار محدود بماند و باید در همه زمینه ها برنامه ارائه کنیم. علاوه بر اینها، از سال گذشته سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را داریم که خط مشی راهبردی کشور است و لزوم حفاظت از تنوع زیستی بر آن به صراحت آمده است.

ابتکار تاکید کرد: در معاونت محیط زیست طبیعی به ویژه دوران مسئولیت آقای دبیری و با زحمات همکارانشان یکسری برنامه های مدیریت راهبردی به خصوص پلنگ ایرانی و یوزپلنگ آسیایی داریم که اکنون در حال اجرا است و در آن آگاهی مردم و جلب مشارکت مردمی پررنگ بوده است و موفقیت پروژه یوزپلنگ هم بخشی از آن حتما به دلیل مشارکت مردمی است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: امیدواریم شرکت های بزرگ بیمه مثل آنچه در پروژه یوزپلنگ اتفاق افتاد، وارد عمل شوند و بر حفاظت گونه های دیگر مثل میش‌مرغ و خرس قهوه‌ای ورود کنند تا بخش خصوصی، مسئولیت اجتماعی خود را نشان دهد.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در حفظ محیط زیست گفت: مردم یعنی دامداری که در منطقه هست و با گونه در ارتباط است یا کشاورز و شکارچی که در جوامع محلی حضور داشته اند. زمانی که او به این آگاهی برسد که این گونه ها در معرض تهدیدند و طی سال های گذشته در جهت کاهش بوده اند و این روند کاهش، تنوع ژنی را تهدید می کند و فرسایش ژنی و بروز آسیب های جدی را به دنبال دارد و به اهمیت این موضوع آگاه باشد، ما در آموزش و اصلاح الگوی رفتاری موفق بوده ایم. این هدف نهایی برنامه‌های مدیریت راهبردی است.

معاون رئیس جمهور با توصیه به سازمان های مردم نهاد و دانشگاه ها برای همکاری با سازمان محیط زیست اظهار کرد: این هم‌پیمانی باید رخ دهد. حتما سازمان محیط زیست و دولت به تنهایی نخواهند توانست وظیفه حفاظت را انجام دهند و در کنار آن دانشگاه ها، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی باید کمک کنند؛ زیرا اینها سرمایه های ملی ما است.

ابتکار در پایان با بیان اینکه طبیعت، سرمایه ملی ما است و همه باید برای این داشته ها تلاش کنیم، تصریح کرد: این وظیفه همگانی تک تک افراد بشر است که برای حفظ محیط زیست تلاش کنند.