طوفان سیستان فروکش کرد

علی ملاشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طبق پیش بینی در این هفته سرمای شبانه همچنان تداوم دارد و درطول روز افزایش نسبی دما رخ خواهد داد.

وی افزود: همچنین طی این هفته در نواحی مرکزی استان بتدریج از غلظت غبار کاسته شده، اما در نواحی جنوبی و سواحل غبار محلی و مه صبحگاهی تداوم خواهد داشت.

وی گفت: در روزهای پایانی هفته انتظار افزایش موقتی ابر در استان را داریم که متاسفانه فعلا از بارش خبری نیست.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: طوفان شمال استان موقتی بوده و در حال حاضر فروکش کرده است که البته از فردا تا پایان هفته وزش باد متوسط در ساعات اولیه روز در این مناطق انتظار می رود.

وی افزود: بامداد امروز زاهدان و هامون با کمینه دمای ۶ درجه سردترین وعصر دیروز راسک با بیشینه دمای ۳۶ درجه گرم ترین شهر استان شدند.