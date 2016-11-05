حدود ۸ هزار تبعه پاکستانی در افغانستان می جنگند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «رها»، سازمان ملل در گزارشی که روز جمعه منتشر شد، اعلام کرده است: در حدود ۴۵ هزار مسلح در افغانستان علیه دولت می جنگند که ۲۵ درصد آنان را شهروندان غیر افغانستانی تشکیل می دهند.

شهروندان چینی، روسی، پاکستانی و کشورهای آسیای مرکزی در این میان حضور فعالی دارند و بیش از ۷ هزار و ۶۰۰ تروریست پاکستانی در افغانستان مشغول جنگ با نیروهای امنیتی این کشور هستند.

پس از کشته شدن «ملا عمر» و «ملا اختر منصور» رهبران سابق طالبان، در زمان رهبری «ملا هیبت الله آخوند زاده» رهبر فعلی طالبان روابط میان طالبان و القاعده مستحکم شده و تروریست های وابسته به القاعده در سال جاری از طالبان حمایت کرده و نیروهای طالبان را در ساخت تله های انفجاری آموزش می دهند.

سازمان ملل در گزارش خود آورده است: بر اساس آمارها، شمار تروریست های داعشی از ۳ هزار و ۵۰۰ نفر به هزار و ۶۰۰ نفر کاهش یافته است.

تروریست های داعش در اوج نفوذ خود در سال گذشته‌ میلادی، ۹ شهر را در ولایت «ننگرهار» تحت کنترل داشتند، در حالی که در حال حاضر در سه شهر حضور فعال دارند.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که از چندی پیش درگیری میان نیروهای وابسته به گروه تروریستی داعش در شرق افغانستان و نیروهای وابسته به گروه طالبان در شمال و شمال شرق با نیروهای امنیتی افغانستان، افزایش یافته و ژنرال «عبدالرشید دوستم» معاون اول رئیس جمهور افغانستان اعلام کرده است که عواملی در تلاش هستند تا بیش از ۷ هزار داعشی را به شمال افغانستان منتقل کنند.