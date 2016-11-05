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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۲۰

طرح تجمع اربعین حسینی در استان بوشهر برگزار شد

طرح تجمع اربعین حسینی در استان بوشهر برگزار شد

بوشهر - طرح تجمع اربعین حسینی استان بوشهر در مصلای جمعه بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، مدیر جذب و سازماندهی بعثه مقام معظم رهبریدر این نشست با اشاره به اهمیت بالای زمان‌بندی اعزام زائران به سفر اربعین، اظهار داشت: برای اینکه شاهد مشکلات ترافیکی در حرکت و ورود و خروج زائران نباشیم باید زمان‌بندی مناسبی انجام شود.

حجت‌الاسلام علی پروانه با اشاره به نقش ائمه جمعه و جماعات در اطلاع‌رسانی به مردم برای کاهش آسیب‌ها در مسیر اربعین، ادامه داد: زائران حتما باید ویزا تهیه کنند و سپس به سمت مرزها حرکت کنند.

وی در این تجمع که در مصلای جمعه بوشهر برگزار شد، با اشاره به اینکه بر اساس نظر علما، یک روز قبل و یک روز بعد از اربعین هم ارزش روز اربعین را دارد، تصریح کرد: زائران باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که مشکلی در مسیر برگشت نداشته باشند.

کد مطلب 3815776

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