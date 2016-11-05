۵۰۰۰ بافنده فرش در چهارمحال و بختیاری فعال هستند

نعیم امامی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از پنج هزار بافند فرش در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که از این تعداد ۱۰۰ هزار نفر در این بخش فعالیت می کنند، عنوان کرد: باید از ظرفیت وجود بافنده های فرش دستبافت در این استان استفاده شود.

وی عنوان کرد: در راستای توسعه فرش بافی در این استان، همایش ملی فرش در این استان برگزار می شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در این همایش راهکارها برای توسعه فرش بافی در این استان و بهره گیری از ظرفیت بافنده های فرش بیان می شود.

وی گفت: با توسعه صنعت فرش بافی در این استان می توان زمینه توسعه استان و رفع بیکاری را فراهم کرد.