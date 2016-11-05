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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۳۹

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

۵۰۰۰ بافنده فرش در چهارمحال و بختیاری فعال هستند

۵۰۰۰ بافنده فرش در چهارمحال و بختیاری فعال هستند

شهرکرد- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: در چهارمحال و بختیاری بیش از پنج هزار بافنده فرش فعال هستند که از این تعداد ۱۰۰ هزار نفر در این بخش فعالیت می کنند.

نعیم امامی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از پنج هزار بافند فرش در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که از این تعداد ۱۰۰ هزار نفر در این بخش فعالیت می کنند، عنوان کرد: باید از ظرفیت وجود بافنده های فرش دستبافت در این استان استفاده شود.

وی عنوان کرد: در راستای توسعه فرش بافی در این استان، همایش ملی فرش در این استان برگزار می شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در این همایش راهکارها برای توسعه فرش بافی در این استان و بهره گیری از ظرفیت بافنده های فرش بیان می شود.

وی گفت: با توسعه صنعت فرش بافی در این استان می توان زمینه توسعه استان و رفع بیکاری را فراهم کرد.

کد مطلب 3815777

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