تصادف موتورسیکلت در گرگان یک کشته برجای گذاشت

سرهنگ ایوب شرافتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر، اظهار کرد: در این تصادف یک دستگاه موتورسیکلت با یک دستگاه پراید و سپس با یک دستگاه وانت نیسان برخورد کرد یک جوان ۲۲ ساله جان خود را از دست داد.

وی افزود: تصادف در سه‌راه استاندارد گرگان روی داد و راکب موتورسیکلت پس از عبور از چراغ‌قرمز و برخورد با پراید و وانت نیسان از ناحیه سر دچار آسیب‌دیدگی شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گلستان با بیان این که آسیب‌دیدگی راکب موتورسیکلت سبب فوت وی شد، تصریح کرد: کارشناسان علت سانحه را عدم رعایت حق تقدم از سوی راکب موتورسیکلت تشخیص دادند.

به گفته وی، در ۷ ماهه نخست امسال ۳۵ نفر در استان در تصادفات موتورسیکلت جان خود را ازدست‌داده‌اند.