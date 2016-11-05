پوشش رسانه ای مراکز ۳۳ گانه کشور به صداوسیمای قزوین واگذار شد

ابوالفضل معصومی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مرکز با اعزام واحد سیار و گروه های فنی و برنامه ساز خود به خاک عراق قرار شده است ارتباط های زنده متعدد با مراکز ۳۳ گانه شبکه های استانی و شبکه شما برقرار و گزارشهای لازم را به هموطنانمان در استان ها ارائه کند.

مدیرکل صداوسیمای مرکز قزوین با اشاره به تولید و پخش ویژه برنامه های شبکه قزوین در شب و روز اربعین گفت: این ویژه برنامه ها با حضور کارشناسان استانی و کشوری در کربلای معلا تولید و از همانجا برای مخاطبان پخش خواهد شد.

معصومی فر همچنین افزود: مراکز ۳۳ گانه استان ها نیز برای آگاهی مخاطبان خود از پیاده روی اربعین با واحد سیار صداوسیمای مرکز قزوین که در عراق مستقر هستند ارتباط خواهند گرفت.

وی اظهارداشت: واحد سیار و گروه های فنی و برنامه ساز صداوسیمای مرکز قزوین ۱۰ روز در خاک عراق مستقر خواهند بود که دراین مدت در بین موکب های مسیر نجف به کربلا گزارشات زنده برای مخاطبان پخش خواهند کرد.

معصومی فر همچنین تصریح کرد: یک گروه برنامه ساز هم از صداوسیمای مرکز قزوین برای تولید مستند تلویزیونی به عراق اعزام می شود که این گروه مأموریت تولید یک مستند تلویزیونی از پیاده روی اربعین و انعکاس شور و حال زائران حسینی استان قزوین را در دستور کار دارد.