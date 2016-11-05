۲۳ میلیون نفر جمعیت روستاییان تحت خدمات مراقبت سلامت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن قاضی زاده هاشمی در جلسه تکمیل شبکه مراقبت‌های نوین سلامت در کلان شهرها که ظهر شنبه در فرهنگ سرای ترافیک مشهد برگزار شد، با بیان اینکه امروز به جز بخشی از کشور که عمدتا تهران است بقیه کشور در حال استقرار کامل شبکه بهداشتی است، اظهار کرد: شبکه بهداشت را قبل از انقلاب شروع کردیم ولی خیلی کند پیش رفت اما در دوران بعد از پیروزی انقلاب این شبکه در سراسر استان‌های کشور گسترش پیدا کرد و به عنوان ایجاد خدمات بهداشتی از مرگ‌های بسیاری پیشگیری کرده است.

وی افزود: اگر جمعیت ایران را ۸۰ میلیون فرض کنیم حدود ۲۳ میلیون از جمعیت روستاییان تحت این خدمات هستند و به ازای هر سه هزار نفر یک مراقب سلامت وجود دارد که به تعبیر من بهورز شهری عنوان می‌گیرد.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه علاوه بر مراقب‌های اولیه در مراکز جامع خدمات سلامت، خدمات تخصصی نیز در برخی از استان‌ها ارائه می‌شود، گفت: استان‌هایی مانند آذربایجان شرقی این خدمات به صورت تخصصی انجام‌ می‌شود و هر سه پایگاه تعداد یک مرکز جامع خدمات سلامت دارد.

وی ادامه داد: بعد از اینکه طرح جامع خدمات سلامت اجرا شد، تعداد سه هزار و ۶۶۴ پایگاه بهداشتی، هزار و ۲۸۳ مرکز جامع خدمات سلامت، دو هزار و ۵۰۰ خانه بهداشت، ۱۹ هزار نفر نیروی بهداشتی و ۱۹ هزار تخت بیمارستانی جدید به کار گرفته شد.

قاضی زاده عنوان کرد: عده‌ای نسبت به ما انتقاد کردند و عقیده دارند در بحث درمان کوتاهی پیش آمده و دلیل آن را یا اهمیت ندادن به این موضوع و یا نابلدی به درمان می‌دانند.

وی در ادامه گفت: اما باید به پیشرفت روند درمان نیز توجه کرد بطوری که در روزهای ابتدایی دولت یازدهم تعداد ۷۰۰ قلم دارو کم داشتیم و حتی برای قرص‌هایی نظیر سرماخوردگی با مشکل مواجه بودیم که به مرور زمان این مشکلات حل شد.

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه اگر پیشگیری وجود نداشته باشد سلامت تامین نمی‌شود، تصریح کرد: با همین احداث شبکه بهداشت طول عمر ایرانیان برای زنان حداقل پنج سال افزایش پیدا کرده است و هر اندازه دستگاه سلامت کشور مورد توجه مسئولان و رسانه‌ها باشد توانمندی مردم در حفظ سلامتی افزایش می‌یابد.

وی از تعداد ۱۵۲ مرکز سلامت در خراسان رضوی خبر داد و ابراز کرد: تعداد دو هزار نفر نیروی جدید را به کار گرفته‌ایم و از این جهت که مکان ویژه ای است باید توجه وافری به آن داشته باشیم و شمال ایران و استان فارس نیز به دلیل جاذبه‌های گردشگری که پذیرای ایرانیان هستند در زمینه سلامت باید به شدت مورد توجه باشند.

وی با اشاره به اینکه روانشناسان و روانکاوان کمک قابل ملاحظه‌ای می‌توانند در خصوص مشکلاتی که در حاشیه شهر مشهد وجود دارد داشته باشند، ادامه داد: در مشهد وضعیت حاشیه نشینی بسیار نامناسب است و جز دغدغه‌های نظام، مسئله ساماندهی حاشیه شهر است، در واقع ما پوسته را تشکیل داده‌ایم اما اصل محتوا است و باید به محتوا توجه کنیم.

قاضی‌زاده هاشمی عنوان کرد: طی یکی دو سال اخیر مراقبین سلامت باید بهورز روستایی شوند و از آن‌ها انتظار داریم تحت هر شرایطی وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند و نباید مراقبان سلامت را کارمند دولت بدانیم و مراقبان سلامت به ازای تشکیل پرونده حقوق داشته باشند.

وزیر بهداشت با ابراز تاسف از اینکه سکته قلبی در کشور زیاد است و قشر زیادی از مردم از فشار خون خود بی اطلاع هستند، اظهار کرد: این اطلاع رسانی وظیفه ما و رسانه‌ها است و با تغییر رفتار در افراد بی‌اطلاع از وضعیت سلامت خود در کمک به آن‌ها و پیشگیری از بیماری‌ها اقدام کنیم، زیرا خدمت رسانی در حوزه سلامت را مترادف با معلمی می‌دانیم و باید در محتوای درسی در مقاطع ابتدایی، متوسطه و دانشگاه مطالبی را در این زمینه قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه مردمی دیندار، علاقه‌مند داریم و در راس شعارهای اسلام نظافته من الایمان است و تعداد زیادی دروس اخلاقی در این زمینه داریم، عنوان کرد: باید بازگشت دوباره‌ای به تمام داشته‌های قبلی خود داشته باشیم و اگر شبکه ای کارامد باشد نباید ۵۰ درصد از مرگی که در ایران را شاهد هستیم داشته باشیم و بسیاری از بیماری‌ها مانند سکته‌ها، سرطان‌ها و بیماری‌های تنفسی که بیشترین مرگ را از مردم ایران می‌گیرد پیشگیری کنیم.