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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۲۷

نمایش «سه زبانه» تا ۲۱ آبان تمدید شد

نمایش «سه زبانه» تا ۲۱ آبان تمدید شد

نمایش «سه زبانه» برای دومین بار تمدید و تا ۲۱ آبان روی صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «سه زبانه» بر اساس سه تک‌گویی به نویسندگی ساموئل بکت٬ هارولد پینتر و آنتوان چخوف توسط علیرضا طاهری طراحی و کارگردانی شده و قرار است تا ۲۱ آبان ساعت ۱۸:۳۰ به اجراهای خود ادامه دهد.

جلال تهرانی٬ مازیار تهرانی٬ شیرین بزرگمهر٬ منوچهر والی زاده، بابک میرزاخانی، عرفان خلاقی، شمس آقاجانی٬ رویا تفتی٬ محمد آزرم٬ علیرضا آدینه٬ عباس حبیبی٬ علی قنبری٬ مهرداد فلاح از جمله هنرمندانی هستند که در شب های گذشته به تماشای «سه زبانه» نشستند.

اثر جدید «گروه هنری و پژوهشی دگره» در موسسه مکتب تهران واقع در خیابان کریمخان زند٬ خیابان عضدی جنوبی(آبان)٬ کوچه کیوان٬ پلاک ۸ اجرا می شود.

کد مطلب 3815786
عطیه موذن

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