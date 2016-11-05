تلاش ۱۴ ساعته امدادگران نهاوندی نتیجه داد/کوهنورد مصدوم نجات یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی شهبازی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران نهاوند گفت: روز گذشته پس از دریافت گزارشی مبنی بر گرفتار شدن گروهی از کوهنوردان بروجردی در کوهستان گرین نهاوند نیروهای امدادی این جمعیت وارد عمل شدند.

وی اظهار داشت: این کوهنوردان در پناهگاه دوم کوه گرین نهاوند به علت شکستگی پای یکی از کوهنوردان نمی‌توانستند از ارتفاعات پایین بیایند و عملاً زمین‌گیر شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر نهاوند افزود: به علت شرایط جوی بد و ارتفاع بلندی که این کوهنوردان در آن قرار داشتند شرایط امدادرسانی بسیار سخت بود و به همین دلیل با هماهنگی اورژانس نهاوند از مرکز همدان درخواست بالگرد شد.

وی گفت: پس از ورود بالگرد به نهاوند یکی از تکنسین‌های باتجربه و فعال اورژانس نهاوند برای امدادرسانی به گروه اورژانس هوایی ملحق شد.

شهبازی اظهار داشت: پس از رسیدن بالگرد بر فراز محل عملیات به دلیل شرایط جوی نامساعد بالگرد اورژانس نتوانست فرود آید و به همدان برگشت.

وی ادامه داد: پس‌ازاین موضوع اکیپ ۵ نفره تخصصی و مجهز امداد و نجات هلال‌احمر در نیمه‌های شب گذشته برای امدادرسانی از راه زمینی به منطقه اعزام شدند تا به‌وسیله تجهیزات تخصصی اقدام به امدادرسانی و پایین آوردن کوهنورد مصدوم کنند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر نهاوند گفت: شرایط جوی نامساعد کوهستان گرین در بامداد امروز، سردی هوا و ارتفاع زیاد پناهگاه دوم کوه گرین عملیات امدادرسانی به کوهنوردان را سخت‌تر کرده بود.

وی افزود: پس از تلاشی ۱۴ ساعته که از دیروز بعدازظهر شروع شد و تا امروز ادامه داشت سرانجام امدادگران هلال‌احمر کوهنورد مصدوم را از قله کوه گرین به پناهگاه اول منتقل کردند و خوشبختانه عملیات با موفقیت و نجات جان کوهنورد مصدوم به پایان یافت.

وی گفت: در این عملیات نیروهای اورژانس و هلال‌احمر تلاش زیادی داشتند و خوشبختانه بعد از ۱۴ ساعت تلاش موفق شدند جان کوهنورد را نجات دهند.