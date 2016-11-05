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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۳۱

ارتش عراق اعلام کرد؛

آزادسازی ۱۶۵ روستا از زمان آغاز عملیات آزادسازی «موصل»

آزادسازی ۱۶۵ روستا از زمان آغاز عملیات آزادسازی «موصل»

ارتش عراق اعلام کرد که از زمان آغاز عملیات بزرگ آزادسازی شهر موصل، ۱۶۵ روستا در این شهر از تصرف داعش خارج شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، ارتش عراق آمار جدیدی را از نتیجه عملیات بزرگ آزادسازی شهر موصل در استان نینوا منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، ارتش عراق اعلام کرد: از زمان آغاز عملیات بزرگ آزادسازی شهر موصل، ۱۶۵ روستا در این شهر از تصرف داعش خارج شده است.

ارتش عراق همچنین گفته است: در حال حاضر بسیاری از نهادهای دولتی در محورهای مختلف شمالی، جنوبی، غربی و شرقی شهر موصل از کنترل تروریست های تکفیری داعش خارج شده است.

گفتنی است، عملیات بزرگ آزادسازی شهر موصل از حدود سه هفته پیش با دستور مستقیم «حیدر العبادی» نخست وزیر و فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق آغاز شد. در طول این مدت، ارتش عراق و نیروهای حشد الشعبی پیشروی های چشمگیری در نبرد با تکفیریها محقق ساخته اند.

کد مطلب 3815794

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