حوزه هنری آذربایجان غربی از کمبود اعتبار رنج می برد

به گزارش خبرنگار مهر، احد هوشمند پیش از ظهر شنبه در جریان دیدار با رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان غربی بر افزایش بودجه حوزه هنری استان با توجه به رسالتها، فعالیتها و عملکرد آن در استان تاکید کرد و افزود: این کمبود اعتبار روند فعالیت های این حوزه را کند کرده است.

وی با اشاره به رسالتها و اهداف و سیاستهای کلان حوزه هنری در کشور مبنی بر حفظ و صیانت از فرهنگ و هنری غنی ایرانی و مبانی ارزشی نظام جمهوری اسلامی ایران اظهارداشت: امروز توجه به رشد فعالیت های فرهنگی از ضروریات جامعه است.

هوشمند همچنین گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته در حوزه هنری آذربایجان غربی را در رشته های مختلف هنری از جمله ادبیات، تجسمی، موسیقی، تئاتر و سینما ارائه و خواستار توجه ارتقای فعالیت های فرهنگی شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان طی سخنانی با تاکید بر اهمیت موضوع فرهنگ و حفظ و حمایت از فرهنگ و ارزشهای ملی و قومی در استان اظهار داشت : هر جامعه ای نیازهای مختلفی دارد که نیاز فرهنگی پایه و اساس استفاده بهینه از سایر امکانات موجود در همه بخشهای مختلف است و بایستی در توسعه و حفظ آن بر اساس نیاز جامعه کوشا باشیم.

ناصر حضرتی افزود :حوزه هنری استان آذربایجان غربی بر اساس گزارش رئیس گروه فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه استان کارنامه درخشانی را با توجه به بودجه خود دارد و لازم است که خود را بیش از بیش معرفی کند.

این نشست با هماهنگی در خصوص حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه استان در حوزه هنری آذربایجان غربی و بازدید از ساختمان و برنامه های آن طی روزهای آینده به پایان رسید.