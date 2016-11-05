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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۳۷

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری:

۱۲ جشنواره فرهنگی و هنری در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

۱۲ جشنواره فرهنگی و هنری در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

شهرکرد- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری از برگزاری ۱۲ جشنواره در بخش فرهنگ و هنر در این استان خبر داد.

جواد کارگران در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۲ جشنواره در بخش فرهنگ و هنر در این استان برگزار شده است، عنوان کرد: این جشنواره ها در بخش های شعر، تئاتر، شاهنامه خوانی، داستان و ... برگزار شده است.

وی گفت: به همت حمایت های فرهنگ و ارشاد اسلامی و تلاش هنرمندان این استان بیش از ۹۴ عنوان نمایش در این استان اجرا شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گام های بلندی در مسیر ایجاد اشتغال در سطح استان برداشته است.

وی ادامه داد: توسط این اداره کل ۶۲ مجوز مشاغل خانگی صادر شده است و صاحبان این مشاغل برای گرفتن تسهیلات به بانک معرفی شده اند.

کد مطلب 3815797

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