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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۱۷

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان:

تیم همدان در رقابت‌های نجات‌غریق قهرمانی کشور دوم شد

تیم همدان در رقابت‌های نجات‌غریق قهرمانی کشور دوم شد

همدان- سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان گفت: تیم همدان در رقابت‌های نجات‌غریق قهرمانی کشور در کیش به مقام نایب قهرمانی دست‌یافت.

حمدالله چاروسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نایب قهرمانی تیم همدان در رقابت‌های نجات‌غریق قهرمانی کشور اظهار داشت: بیست و ششمین دوره رقابت‌های نجات‌غریق دریایی و ساحلی قهرمانی کشور در بخش مردان با حضور ورزشکاران استان‌های مختلف در جزیره کیش آغازشده است.

وی افزود: همچنین سیزدهمین دوره این رقابت‌ها در بخش بانوان نیز از ۱۶ تا ۱۹ آبان ماه با حضور ورزشکاران استان‌های سراسر کشور برگزار خواهد شد.

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره رقابت‌های نجات‌غریق دریایی و ساحلی قهرمانی کشور در بخش مردان گفت:  رقابت‌های مردان در دو بخش دریایی و ساحلی و در رشته‌های پرچم در ساحل، شنا در موج و ۹۰ متر سرعت انفرادی و همچنین تیمی برگزار شد که در پایان برگزیدگان هر بخش معرفی شدند.

چاروسایی عنوان کرد: با تشخیص و رأی کمیته فنی تعدادی از ورزشکاران برای عضویت در تیم ملی انتخاب می شوند که ۳۰ نفر از بخش مردان و ۱۵ تا ۲۰ نفر از بخش بانوان برای شرکت در اردوها انتخاب خواهند شد.

وی با اشاره به عملکرد تیم مردان همدان در این مسابقات بیان کرد: تیم همدان با ۵ ورزشکار در این رقابت‌ها شرکت کرده بود که در ۹۰ متر سرعت تیمی پس از هرمزگان در جایگاه دوم قرار گرفت و نایب‌قهرمان این مسابقات شد.

سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: همچنین تیم کردستان سوم شد و تیم‌های استان‌های بوشهر، مازندران، گیلان، آذربایجان غربی و لرستان به ترتیب در جایگاه چهارم تا هشتم ایستادند.

چاروسایی با اشاره به سرپرستی تیم همدان گفت: تیم همدان به مربیگری مرتضی سبزی پور و سرپرستی سیروس سوریان در این مسابقات حاضر شد.

کد مطلب 3815798

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