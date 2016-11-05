حمدالله چاروسایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نایب قهرمانی تیم همدان در رقابتهای نجاتغریق قهرمانی کشور اظهار داشت: بیست و ششمین دوره رقابتهای نجاتغریق دریایی و ساحلی قهرمانی کشور در بخش مردان با حضور ورزشکاران استانهای مختلف در جزیره کیش آغازشده است.
وی افزود: همچنین سیزدهمین دوره این رقابتها در بخش بانوان نیز از ۱۶ تا ۱۹ آبان ماه با حضور ورزشکاران استانهای سراسر کشور برگزار خواهد شد.
سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره رقابتهای نجاتغریق دریایی و ساحلی قهرمانی کشور در بخش مردان گفت: رقابتهای مردان در دو بخش دریایی و ساحلی و در رشتههای پرچم در ساحل، شنا در موج و ۹۰ متر سرعت انفرادی و همچنین تیمی برگزار شد که در پایان برگزیدگان هر بخش معرفی شدند.
چاروسایی عنوان کرد: با تشخیص و رأی کمیته فنی تعدادی از ورزشکاران برای عضویت در تیم ملی انتخاب می شوند که ۳۰ نفر از بخش مردان و ۱۵ تا ۲۰ نفر از بخش بانوان برای شرکت در اردوها انتخاب خواهند شد.
وی با اشاره به عملکرد تیم مردان همدان در این مسابقات بیان کرد: تیم همدان با ۵ ورزشکار در این رقابتها شرکت کرده بود که در ۹۰ متر سرعت تیمی پس از هرمزگان در جایگاه دوم قرار گرفت و نایبقهرمان این مسابقات شد.
سخنگوی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان عنوان کرد: همچنین تیم کردستان سوم شد و تیمهای استانهای بوشهر، مازندران، گیلان، آذربایجان غربی و لرستان به ترتیب در جایگاه چهارم تا هشتم ایستادند.
چاروسایی با اشاره به سرپرستی تیم همدان گفت: تیم همدان به مربیگری مرتضی سبزی پور و سرپرستی سیروس سوریان در این مسابقات حاضر شد.
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