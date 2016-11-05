واگذاری سوآپ گاز به شرکت غدیر قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی گاز ایران در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر با عنوان امتیاز قراردادهای سوآپ گاز واگذار شد، جوابیه ای را به شرح زیر ارسال کرد:

در پاسخ به گزارش درج شده در سایت آن خبرگزاری مورخ ۹۵/۸/۱۱ و با شناسه خبر ۳۸۱۱۶۳۴ با عنوان «امتیاز قراردادهای سوآپ گاز واگذار شد / زنگنه شرکت نفت را تعلیق کرد» ضمن تکذیب ادعاهای مطرح شده در گزارش مزبور خواهشمند است مقرر فرمایید مطابق قانون مطبوعات متن زیر به عنوان پاسخ رسمی این شرکت با همان اندازه و به عنوان خبر اصلی در آن خبرگزاری به فوریت منتشر شود:

«قرارداد سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان که اخیراً فیمابین شرکت ملی گاز ایران و شرکت سرمایه‌گذاری برق و انرژی غدیر پس از طی کلیه مراحل قانونی به امضا رسیده با هدف استفاده از موقعیت سرزمینی ایران جهت گسترش تجارت گاز با همسایگان و استفاده از ظرفیت شبکه وسیع خطوط لوله انتقال گاز این شرکت اجرایی گردیده که بر اساس آن، در طی دوره شش ماهه قرارداد، روزانه بین ۳ تا ۶ میلیون مترمکعب گاز طبیعی از ترکمنستان دریافت و به مصرف داخلی رسیده و معادل ارزش حرارتی آن در مرز آذربایجان به شرکت غدیر تحویل داده خواهد شد. در قبال انجام عملیات سوآپ گفته شده، شرکت ملی گاز ایران حق‌الزحمه سوآپ را از شرکت غدیر دریافت خواهد نمود. شایان ذکر است پیش از عقد قرارداد فوق شرکت غدیر قراردادهایی را جهت خرید و فروش گاز با طرف‌های ترکمنی و آذربایجانی نهایی نموده بود».

لازم به توضیح است که قرارداد مزبور هیچ‌گونه تعارضی با قرارداد سوآپی که قبلا فی ما بین شرکت سوکار آذربایجان و شرکت ملی صادرات گاز امضا گردیده نداشته و قرارداد مزبور کماکان به قوت خود باقی و تأمین گاز نخجوان بر اساس قرارداد مزبور ادامه خواهد داشت.