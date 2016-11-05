تولید هواپیمای عمود پرواز دو زیست در سراوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان، مهراب امرا، رئیس مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای شهرستان سراوان در این خصوص اظهار داشت: طرح تولید هواپیمای عمود پرواز دو زیست در جلسه شورای کارآفرینی مرکز برای ارائه به سازمان بسیج علمی و پژوهشی با هدف دریافت حمایت مالی برای تولید نمونه اولیه بررسی شد و با توجه به مبلغ ۷ میلیون تومان هزینه اولیه که صاحب طرح انجام داده مبلغ ۳۰میلیون برای تولید نمونه اولیه بودجه برآورد شد .

وی افزود: این مدل هواپیما ترکیبی از سه مدل پرنده y کوپتر، هلی کوپتر و هواپیما است که توانایی نشست و برخواست عمودی را هم بر روی آب و هم بر روی خشکی داراست و هر سه موتور با هم و همزمان می توانند ۹۰ درجه به جلو و بالا خم شوند که این عمل باعث می شود هواپیما در حالت خم شدن موتورها همانند یک هواپیمای ملخ دار حرکت کند .

وی تصریح کرد: این هواپیما قابلیت صرفه جویی ارزی فراوانی دارد چرا که با استفاده از آن بجای صرف هزینه سه مدل با خرید یک هواپیمای ترکیبی می توان از کارایی سه مدل بهره مند شد و از اتلاف هزینه پیشگیری کرد و همچنین مدل پهپاد صنعتی و مدل سرگرمی با تعویض قطعات توسط این تیم قابل ساخت است .

رئیس مرکز علمی کاربردی فنی و حرفه ای شهرستان سراوان ضمن اشاره به موارد کاربرد این هواپیما بیان داشت: این هواپیما برای صنایع دفاعی، هواشناسی، محیط زیست، عکس برداری هوایی، نقشه های توپوگرافی و عملیات های کنترل مرزکاربرد دارد.

وی خاطر نشان کرد: اصل این طرح مربوط به عبدالاحد پاکباز عضو شورای کارآفرینی سراوان است که با تلاش و هزینه از دل تحریم ها به جهانیان نشان داده است که تحریم برای ما محدودیت و زحمت نیست بلکه فرصت و غنیمت است تا با فکر و خلاقیت داشته ها و توان خود را ثابت کنیم .

وی گفت: تیم بانی این طرح فرمان جنبش نرم افزاری رهبر معظم انقلاب را لبیک گفته و ثابت کرده جوانان سیستان و بلوچستان برجام واقعی را در دست ساخته هایشان متبلور کرده اند.