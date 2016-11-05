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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۳۳

مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان همدان خبر داد:

امحای ۴ هزار و ۳۵۶ کیلوگرم موادغذایی فاسد در همدان

امحای ۴ هزار و ۳۵۶ کیلوگرم موادغذایی فاسد در همدان

همدان- مسئول بهداشت محیط و حرفه‌ای مرکز بهداشت شهرستان همدان از امحای ۴ هزار و ۳۵۶ کیلوگرم مواد غذایی فاسد در همدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خالقی‌مجد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی عوامل بهداشت محیط شهرستان همدان در دو ماه گذشته، اظهار داشت: طی این مدت چهار هزار و ۷۸۵ مورد بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، انجام شده است

وی با اشاره به معرفی ۱۸۷ متخلف در این حوزه به مراجع قضایی، گفت: یک‌هزار و ۷۸۲ فقره کارت تندرستی نیز صادر شده است.

مسئول بهداشت محیط و حرفه‌ای مرکز بهداشت شهرستان همدان با اشاره به ۴۲۷ مورد نمونه‌برداری میکروبی آب، از انجام ۴ هزار و ۹۷۶ مورد کلرسنجی و ۱۲۰ مورد نمونه‌برداری از مواد غذایی خبر داد.

خالقی با اشاره به روند پیگیری موضوع جلوگیری از کشت مزارع سبزی‌کاری‌ با آب فاضلاب در همدان، گفت: در این مدت، ۱۷ هکتار از سبزی‌های آبیاری شده با فاضلاب در شهر همدان امحا شده‌اند.

وی با اشاره به صدور مجوز حفر دو حلقه چاه آب برای کشاورزان در بلوار فرودگاه گفت: این راهکار به منظور دسترسی به سبزی‌ سالم در نظر گرفته شده است.

مسئول بهداشت محیط و حرفه‌ای مرکز شهرستان همدان، فرهنگسازی را در کاهش مصرف قلیان و دخانیات مهم دانست و افزود: این مهم باید در جامعه به ویژه مدارس و دانشگاه‌ها انجام شود.

وی با اشاره به اهمیت آموزش در خصوص رفتار خانواده‌ها، گفت: متأسفانه گاهی شاهد این جریان هستیم که خانواده‌ها در کنار فرزندان خود، دخانیات و قلیان مصرف می‌کنند که اثر منفی در رفتار فرزند می‌گذارد.

خالقی افزود: مصرف قلیان از سوی اعضای خانواده در فضای عمومی خوشایند نیست و امیدوارم به این موضوع توجه شود.

کد مطلب 3815803

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