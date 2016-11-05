زندگی سلمان فارسی در ۲ سریال رادیویی شنیدنی شد/ آداب نذر در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، دو نمایش که بر پایه حوادث رخ داده در زندگی سلمان فارسی از یاران پیامبر (ص) نگاشته شده است از ۱۶ آبان روی آنتن رادیو نمایش می رود.

«روزبه» یکی از این آثار است که در آن هنرمندانی چون مهرداد مهماندوست، عبدالعلی کمالی، رضا عمرانی، شمسی صادقی، بهرام ابراهیمی، محمد آقامحمدی، باقر کریم پور، علی زرینی، شهین نجف زاده، شیوا رفعیان و محسن بهرامی به ایفای نقش پرداخته اند.

این نمایش رادیویی به نویسندگی محمد محمودی، کارگردانی محمد عمرانی، گویندگی میرطاهر مظلومی، صدابرداری علی حاجی نوروزی و افکت محمد رضا قبادی فر از فردا ساعت ۷:۱۵ روی آنتن رادیو نمایش می رود.

همچنین سریال رادیویی دیگری بر همین اساس ساعت ۹:۴۵ به کارگردانی ایوب آقاخانی از رادیو نمایش پخش می شود که نویسندگی آن را گووان مهر اسماعیل پور بر عهده داشته و هنرمندانی چون میرطاهر مظلومی، علی اصغر دریایی، محمدرضا قلمبر، علی میلانی و تعداد دیگری از هنرمندان در آن به ایفای نقش پرداخته اند.

این سریال به تهیه کنندگی ژاله محمد علی، صدابرداری حیدر صفدری و افکت محمدرضا قبادی فر ساعت ۹:۴۵ از رادیو نمایش پخش خواهد شد.

آداب نذر و زیارت در استان فارس

مستند پژوهشی «ترانه باران» رادیو فرهنگ در سفر به استان فارس یکشنبه ۱۶ آبان، آداب نذر و زیارت در استان فارس را بررسی می کند.

این مستند پژوهشی هر روز ساعت ۱۳ از گروه جامعه پخش می شود. این برنامه به مردم شناسی، فرهنگ مردم، آداب و رسوم و آواها و نواهای استان فارس می پردازد.

سیدرضا امیری کارشناس برنامه «ترانه باران» در استان فارس قرار است شنوندگان را با آداب نذر و زیارت در استان فارس و آیین های مردم این استان درباره نذری آشنا کند.

«ترانه باران» به سردبیری و تهیه کنندگی حسین مشفق قاسم آباد از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ۱۰۶ ردیف و ای ام ردیف ۵۸۵ پخش می شود.