نخستین سینمای کودک در چهارمحال و بختیاری افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین سالن سینمای کودک و نوجوان ظهر شنبه در چهارمحال و بختیاری با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

فرزاد رحیمی مدیرکل کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری در آیین افتتاحیه نخستین سالن سینما کودک این استان اظهار داشت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایستگاه های پخش سیار را تدارک دیده و به زودی افتتاح خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: خدمات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ۱۱۶ روستا و منطقه محروم استان به کودکان و نوجوانان ارائه می شود.

رحیمی تصریح کرد: با افتتاح سیمای کودک، روزانه در دو سانس برنامه های مختلف در زمینه کودک پخش خواهد شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چهارمحال و بختیاری افزود: واحدهای سیار نیز در روستاها برای کودکان با استفاده از هنرمندان، تئاتر اجرا خواهند کرد.