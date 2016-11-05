هوای تهران در یک سوم روزهای آبان آلوده بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، با گذشت ۱۵ روز از ماه آبان، پنجمین روز هوای ناسالم با شاخص ۱۰۶ ثبت شد. بدین ترتیب یک سوم روزهای این ماه هوا آلوده بوده است. گزارشهای هواشناسی نشان میدهد طی شبانگاه امروز شنبه، وزش باد قوی از سمت نواحی شمال شرقی از آلودگی هوا میکاهد اما احتمال آلودگی صبحگاهی در روز یکشنبه وجود دارد.
لیلا نظری سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: گزارشهای رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای تهران نشان میدهد امروز (شنبه ۱۵ آبان) شاخص میانگین هوای تهران با عدد ۱۰۶ بالاتر از حد استاندارد و هوای ناسالم برای گروههای حساس بوده است.
به گفته نظری طی ۴۵ روز گذشته از پاییز سال جاری، تاکنون ۷ روز هوا ناسالم و ۳۸روز هوا سالم بوده است. همچنین از ابتدای سال تاکنون ۱۱ روز هوا ۱پاک، ۱۹۰ روز سالم و ۳۰ روز ناسالم برای گروههای حساس بوده است.
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران به بیماران قلبی تنفسی، کودکان، سالمندان، ورزشکاران و زنان باردار توصیه میکند از ماندن طولانی مدت در هوای آلوده خودداری کنند. ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون که امروز آلاینده اصلی آسمان تهران هستند میتواند احتمال حمله قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس را در افراد حساس تشدید کند.
نظر شما