پژوهش محور کردن ادارات دولتی کردستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فیروزی امروز در دومین جلسه ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، مهمترین اقدام این ستاد را برنامه ریزی دقیق و اصولی برای هفته پژوهش ذکر کرد وگفت: برنامه های این هفته باید به گونه ای برگزار شود که در پایدارکردن اقدامات پژوهشی و توجه دستگاه های دولتی به کارهای پژوهشی تاثیرگذار باشد.

وی عنوان کرد: برنامه های این هفته باید موجب حساس سازی و پژوهش محور کردن دستگاه های دولتی در استان شود.

وی یکی از مسائل حائزاهمیت را اطلاع رسانی رویدادهای پژوهشی استان از طریق رسانه ها به ویژه رسانه ملی خواند و اظهارداشت: انتظار می رود معرفی نخبگان و پژوهشگران در طول سال ازطریق صداوسیمای مرکز استان انجام شود.

فرماندار سنندج هم در این جلسه گفت: قطعا آسیب شناسی از برنامه های هفته پژوهش سال گذشته در استان انجام شده است ومی طلبد امسال با کیفیت بهتری شاهد اجرای آنها باشیمو

ابراهیم زارعی با اشاره به اینکه اولین رسالت دانشگاه ها آموزش است، بیان کرد:متاسفانه چندسالی است که اساتید دانشگاه ها به سمت پژوهش حرکت کردند، باید بین آموزش و پژوهش در واحدهای دانشگاهی تعادل برقرار شود تا یکی فدای دیگری نشود.

وی با بیان اینکه تمامی پژوهش ها به تولید ختم نمی شود، اظهارداشت: بیشتر نخبگان ما به سمت تحصیل در رشته های پزشکی و مهندسی سوق پیدا کردند و این مسئله در آینده آسیب زا خواهد بود چراکه با کمبود نظریه پرداز حوزه علوم انسانی مواجه خواهیم شد.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج هم در این جلسه گفت: کارگاه های تخصصی در راستای مالکیت فکری، انتقال فناوری، نحوه ارزیابی طرح، امکان سنجی و بازارسنجی در حاشیه نمایشگاه فن بازار در هفته پژوهش برگزار می شود.

رییس پارک علم و فناوری کردستان هم در این جلسه گفت: برای داشتن بازار فناوری نیاز به کارشناسانی برای تخمین قیمت محصولات در این بازار را داریم.

خالد سعیدی بیان کرد: لیستی از سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی استان در اختیار ما قرار داده شود تا براین اساس با آنها در ارتباط با بازار فناوری وارد بحث و تبادل نظر شویم.

وی ادامه داد: در صورت تامین هزینه های مورد نیاز می توانیم در این هفته دو نوآوردگاه(استارت‌آپ) برگزار کنیم.

رییس اداره آموزش و پژوهش سازمان صنعت، معدن وتجارت کردستان هم در این جلسه گفت: ۱۰ گواهی تحقیق و توسعه در حوزه صنعتی تاکنون در استان صادر شده است و تعداد کمی از آنها موفق به کسب مجوز دانش بنیان شدند.

وی اظهارداشت: جایگاه مطلوبی در سطح کشور از لحاظ دارابودن گواهی های تحقیق و توسعه نداریم و این مهم نیاز به تقویت و توجه بیشتری دارد.