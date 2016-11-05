به گزارش خبرنگار مهر، مراد بیرانوند ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از آغاز برداشت زعفران در شهرستان خرم آباد خبر داد و اظهار داشت: ۲۵ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت زعفران اختصاص دارد.

وی کشت گیاهان دارویی و زعفران را از اهداف اصلی جهاد کشاورزی خرم آباد دانست و گفت: با توجه به موقعیت مطلوب جغرافیایی در خرم آباد و با سرمایه گذاری و حمایت های لازم در سال های آینده شاهد توسعه چشمگیر محصول زعفران در این شهرستان خواهیم بود.

مدیر جهاد کشاورزی خرم آباد بیان داشت: طی سال جاری ۱۰۰ تن پیاز زعفران در دو بازده زمانی خرداد و شهریور بین زعفران کاران خرم آبادی توزیع شد.

بیرانوند افزود: پیش بینی می شود در سال جاری بیش از ۲۰۰ کیلوگرم زعفران مرغوب و با کیفیت از مزارع سطح شهرستان خرم آباد برداشت و به بازار عرضه شود.