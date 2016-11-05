ثبت نام ۴۷ میلیون نفر در سامانه یکپارچه بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر سیاری ظهر شنبه در همایش تکمیل شبکه مراقبت‌های نوین سلامت در کلانشهرها که در محل فرهنگسرای ترافیک مشهد برگزار شد، با اشاره به اینکه شبکه درمانی و شهری تکمیل شده است، اظهار کرد: به جز کلان شهر تهران در تمامی کلانشهرها دسترسی به خدمات برای مردم فراهم شده و حفاظت مالی از آن‌ها به عمل آمده است، همچنین برای تمام گروه‌های سنی در ایران برنامه خدمت تدوین شده است‌.

وی افزود: مهمترین برنامه ما که جز اولویت‌های جهانی است برنامه پیشگیری و کنترل بیماری‌های واگیردار است که در چهار استان اجرا شده است و به زودی در تمام کشور به صورت پایلوت اجرا می‌شود.

معاون وزیر بهداشت از استقرار پرونده سلامت الکترونیک خبر داد و عنوان کرد: تعداد ۴۷ میلیون نفر در سامانه سیب ثبت نام کرده‌اند و ۱۶ میلیون نفر خدمات می‌گیرند و در تلاش هستیم فضای فیزیکی روستا و شهر را ساماندهی کنیم که در این راستا واحدهایی که با کسری مواجه بودند اجاره کرده‌ایم و یا در حال ساخت است، همچنین تعداد دو هزار و ۴۰۰ پروژه در روستا انجام شده و دو هزار و ۵۰۰ پروژه نیز در حال اقدام است.

وی با اشاره به اینکه مسئله دسترسی را از طریق سه کارشناس تغذیه، مراقب سلامت و سلامت روان فراهم کرده‌ایم، تصریح کرد: نظام ارجاع وقتی کامل می‌شود که پزشک خانواده انجام شود و قبل از این‌، پزشک خانواده روستایی داشتیم و در اصفهان و مازندران نیز اجرایی شده بود که آن را اصلاح کردیم.

سیاری با اشاره به اینکه مقدمات پزشک خانواده و نظام ارجاع فراهم شده است، عنوان کرد: باید آموزش را گسترش دهیم و سامانه سیب و دیگر سامانه‌های درمان، همدیگر را پوشش دهند تا نظام ارجاع را راه‌اندازی کنیم، همچنین برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیازمند ابراز حمایت و اراده سیاسی از بالا و حمایت و تقاضای اجتماعی از طرف مردم هستیم تا سرانجام این مسئله حل شود.

وی ادامه داد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری این اتفاق در ایران افتاده است و در این راستا سیستم فراهم‌سازی دسترسی‌ها در کلانشهرها مشهد، تبریز، اصفهان، قم و کرج تکمیل شد و امروز به بهره‌برداری رسید.